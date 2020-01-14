Із продуктів тваринництва дешевшають лише яйця, сало та куряче філе

Серед продуктів тваринного походження із грудня 2018 року по грудень 2019 року подешевшали лише яйця, сало та куряче філе.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У грудні 2019 року десяток яєць в середньому по Україні коштував 21,07 грн, на 14,2% менше, ніж у грудні 2018 року. Сало у минулому місяці продавалося по 75,84 грн за кг, на 0,6% дешевше, ніж у грудні 2018 року.

Також дещо подешевшало куряче філе: у грудні 2019 воно в середньому по Україні продавалося по 101,72 грн за кг, на 2,7% менше, ніж роком раніше.

Решта продуктів тваринного походження протягом вказаного періоду несуттєво подорожчала.

Курятина у тушках — на 2,7% (до 59,37 грн за кг у грудні 2019 року), яловичина — на 3,7% (до 132,81 грн за кг), свинина — на 3,3% (до 119,24 грн за кг). Ковбасу варену першого ґатунку у минулому місяці в середньому по країні продавали по 99,29 грн за 1 кг, із грудня 2018 року вона піднялась у ціні на 6,5%.

Морожена риба у грудні 2019 року коштувала 78,32 грн за кг, на 6,8% дорожче, ніж торік.

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% із грудня 2018 року по грудень 2019 року піднялось у ціні на 6,7% (до 25,31 грн за кг); сири м’які жирні — на 8,1% (до 105,70 грн за кг); сметана жирністю до 15% — на 9,6% (до 62,03 грн за кг); вершкове масло подорожчало за вказаний період на 9,3% (до 42,59 грн за 200 г).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни в Україні у грудні 2019 року проти листопада 2019 року зменшилися на 0,2%, проти грудня 2018 року збільшилися на 4,1%. Загалом за 2019 рік ціни на споживчому ринку зросли на 7,9% у порівнянні з 2018 роком.