Ощадбанк знизив ставки за кредитами для малого бізнесу
Про це повідомляє пресслужба банку.
"З метою здешевлення кредитних ресурсів Ощадбанк знизив відсоткові ставки на 1% за всією лінійкою кредитів для малого та середнього бізнесу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Ощадбанк активно працює над тим, щоб зробити фінансування бізнес-клієнтів більш доступним. Кредитний портфель ММСБ Ощадбанку показав найбільше зростання за 9 місяців 2019 року порівняно з іншими банками України, за даними SME Banking Club, він збільшився на 37%, або на 1,5 млрд грн.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 січня 2020 року підтримала урядовий законопроєкт про нову державну програму кредитування малого підприємництва. Урядова програма кредитів під 5-7-9% для підтримки мікро- та малого бізнесу стартує із 1 лютого 2020 року.