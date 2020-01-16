Ощадбанк знизив ставки за кредитами для малого бізнесу

АТ "Ощадбанк" знизило відсоткові ставки на 1% за всією лінійкою кредитів для малого та середнього бізнесу (МСБ).

Про це повідомляє пресслужба банку.

"З метою здешевлення кредитних ресурсів Ощадбанк знизив відсоткові ставки на 1% за всією лінійкою кредитів для малого та середнього бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Ощадбанк активно працює над тим, щоб зробити фінансування бізнес-клієнтів більш доступним. Кредитний портфель ММСБ Ощадбанку показав найбільше зростання за 9 місяців 2019 року порівняно з іншими банками України, за даними SME Banking Club, він збільшився на 37%, або на 1,5 млрд грн.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 січня 2020 року підтримала урядовий законопроєкт про нову державну програму кредитування малого підприємництва. Урядова програма кредитів під 5-7-9% для підтримки мікро- та малого бізнесу стартує із 1 лютого 2020 року.