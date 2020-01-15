Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізосіб

АТ "Ощадбанк" з 15 січня знижує відсоткові ставки за депозитами у всіх валютах для фізичних осіб.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"З 15 січня 2020 року Ощадбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у всіх валютах для фізичних осіб. Зниження ставок відбулось у діапазоні 0,25-0,5 процентного пункту за депозитами в гривні, 0,5-1 – у доларах США і 0,25-0,5 – в євро", - йдеться в повідомленні.

У банку пояснюють, що зниження депозитних ставок стало результатом зменшення Національним банком України облікової ставки. Це сприятиме здешевленню кредитів та відповідно збільшенню обсягів кредитування як фізичних осіб, так і бізнес-клієнтів.

Останнє зниження депозитних ставок в Ощадбанку відбулось у листопаді 2019 року. Тоді банк знизив відсоткові ставки в діапазоні від 0,25 до 0,5 процентного пункту за депозитами у гривні та доларах США.

Загальний обсяг строкових депозитів фізичних осіб в Ощадбанку станом на початок 2020 року перевищив 77 млрд грн, а приріст становить 12,5 млрд грн (без курсової переоцінки).

Як повідомляв Укрінформ, за умови економічної стабільності в Україні, облікова ставка у 2020 році може становити 8%. Раніше Правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних із 13 грудня 2019 року.