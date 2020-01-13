Облікова ставка знижуватиметься швидшими темпами - Рожкова

У Національному банку не виключають, що подальші темпи зниження облікової ставки будуть більш швидкими.

Про це сказала заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю FinClub.

"У нас в січні заплановано наступний монетарний комітет, будемо дивитися макропрогнози, в тому числі прогноз по ставці. Але ми вже розуміємо, що, найвірогідніше, темп її зниження буде більш швидким, ніж ми припускали раніше", - зазначила Рожкова.

Вона зауважила, що в умовах швидкого послаблення інфляційного тиску логічно прогнозувати більш активне пом'якшення монетарної політики.

"Нехай економічні агенти вже чекають цього, нехай банки вже реагують депозитами, знижують ставки за кредитами. Купівельна спроможність національної валюти зростає. У нас плаваючий курс, він може відхилятися в різні боки на невеликі величини", - сказала Рожкова.

Як повідомляв Укрінформ, за умови економічної стабільності в Україні, облікова ставка у поточному році може становити 8%. Раніше Правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних із 13 грудня 2019 року.