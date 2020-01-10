НБУ цьогоріч може знизити облікову ставку до 8%

За умови економічної стабільності в Україні, облікова ставка у поточному році може становити 8%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Якщо макроекономічна ситуація кардинально не зміниться, облікова ставка може становити 8%. До такого рівня ми її раніше планували знизити у 2021 році. Але зараз бачимо передумови до більш швидкого пом’якшення монетарної політики. Тому бізнес може очікувати ставки за кредитами на рівні 10-12% річних у гривні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних із 13 грудня 2019 року.