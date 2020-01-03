НБУ пом'якшив умови переказу коштів для небанківських фінустанов

НБУ пом'якшив умови здійснення валютних операцій для небанківських фінустановіональний банк України скасував обов’язок небанківських установ, що вже мають ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків, надавати регулятору інформаційну довідку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України пом’якшив вимоги до небанківських установ, що вже мають діючу ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Йдеться про скасування обов’язку вищезазначених небанківських установ надати Національному банку інформаційну довідку щодо умов та порядку надання небанківською установою послуг з переказу коштів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за наявності чинної ліцензії з переказу коштів небанківські установи можуть здійснювати діяльність на підставі раніше узгоджених внутрішніх правил, а довідку регулятору необхідно подавати виключно в тому разі, якщо умови та порядок надання послуг змінилися.

Таке рішення затверджене постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2019 року №161 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 6 листопада 2019 року №128". Воно набирає чинності з 4 січня 2020 року.

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Як повідомлялось, на початку листопада 2019 року Національний банк суттєво спростив порядок видачі небанківським установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, скасувавши для них обов’язок узгоджувати з НБУ внутрішні правила щодо переказу коштів. Водночас замість внутрішніх правил усі існуючі учасники платіжного ринку мали надати Нацбанку інформаційну довідку про умови та порядок надання небанківською установою послуг із переказу коштів у формі опитувальника за встановленим зразком.