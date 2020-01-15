Україна скоротила експорт цукру більш як удвічі

Українські виробники поставили у 2019 році на зовнішні ринки 236,8 тис. т цукру, що більш як удвічі менше попереднього року – 584,9 тис. т.

Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор".

Окрім того, за грудень експортовано 6,9 тис. т цукру. Таким чином, за чотири місяці поточного маркетингового року 21,8 тис. т цукру поставлено на зовнішні ринки. Це майже в 10 разів менше, ніж за аналогічний період минулого року.

«Цей рік був не надто сприятливим для українських цукроварів і в порівнянні з минулим, можемо побачити, що експорт повністю просів: коли раніше експортний показник місяця досягав 40-60 тис. т, то цьогоріч останніх пів року в середньому експортували близько 5 тис. т цукру в місяць. У першу чергу це пов’язано зі світовим профіцитом, який «давив» на ринок і ціни. Окрім того, ми поступово втрачали ринки Африки та Азії, які колись займали лідируючі позиції по імпорту українського цукру, через наростаючу конкуренцію з боку Росії та ЄС», - зазначила заступник голови правління НАЦУ «Укрцукор» Руслана Яненко.

За її словами, наступного року істотних змін в експортній перспективі не відбудеться, оскільки несприятливі світові ціни продовжать тенденцію до зменшення сировини та скорочення виробництва цукру, а конкуренція на ринках, які завжди були найбільш прибутковими для українських виробників посилиться.

Як повідомляв Укрінформ, виробництво цукру в 2019/2020 МР скоротилось майже на 20%. Всього в сезоні працювало 33 цукрових заводи, які переробили 9,84 млн т цукрових буряків та виробили 1,48 млн т цукру.