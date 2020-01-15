АМКУ дозволив мобільним операторам перерозподіл частот для розбудови мереж 4G

Антимонопольний комітет надав дозвіл українським мобільним операторам на перерозподіл частоти у діапазоні 900 МГц для розвитку мереж 4G.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

“Антимонопольний комітет України дозволив українським операторам мобільного зв’язку розподілити між собою частоти у діапазоні 900 МГц для розвитку мереж 4G. Рішення Антимонопольного комітету означає, що оператори відтепер можуть подати заявки на отримання нових ліцензій”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві зауважили, що завдяки цьому рішенню вже влітку цього року оператори зможуть розпочати розширювати мережі 4G та надати можливість користуватись високошвидкісним інтернетом більшості українців.

Як уточнили в АМКУ, комітет надав дозвіл на узгоджені дії між ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» і ТОВ «Інтертелеком» у вигляді перерозподілу радіочастотного ресурсу України в діапазонах радіочастот 800-900 МГц. Наголошується, що перерозподілятися буде вже проліцензований радіочастотний ресурс у цих діапазонах.