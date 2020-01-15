АМКУ дозволив мобільним операторам перерозподіл частот для розбудови мереж 4G

АМКУ дозволив мобільним операторам перерозподіл частот для розбудови мереж 4G

Укрінформ
Антимонопольний комітет надав дозвіл українським мобільним операторам на перерозподіл частоти у діапазоні 900 МГц для розвитку мереж 4G.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

“Антимонопольний комітет України дозволив українським операторам мобільного зв’язку розподілити між собою частоти у діапазоні 900 МГц для розвитку мереж 4G. Рішення Антимонопольного комітету означає, що оператори відтепер можуть подати заявки на отримання нових ліцензій”, - йдеться в повідомленні.

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У відомстві зауважили, що завдяки цьому рішенню вже влітку цього року оператори зможуть розпочати розширювати мережі 4G та надати можливість користуватись високошвидкісним інтернетом більшості українців.

Як уточнили в АМКУ, комітет надав дозвіл на узгоджені дії між ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» і ТОВ «Інтертелеком» у вигляді перерозподілу радіочастотного ресурсу України в діапазонах радіочастот 800-900 МГц. Наголошується, що перерозподілятися буде вже проліцензований радіочастотний ресурс у цих діапазонах.

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