АМКУ зобов'язав мобільного оператора не "домальовувати якість"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав обов'язкові для виконання рекомендації мобільному оператору lifecell у тридцятиденний термін припинити позиціонувати свій інтернет як стандарт 4.5G.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

"Рекомендації Антимонопольного комітету, надані ТОВ «лайфселл»: припинити поширення у рекламі відомостей щодо надання послуг мобільного Інтернету четвертого покоління у стандарті 4.5G. Інформування споживачів щодо послуг мобільного Інтернету четвертого покоління здійснювати у спосіб, що не вводитиме в оману споживачів. Про результати розгляду повідомити АМКУ у тридцятиденний термін", - йдеться у повідомленні.

Антимонопольний комітет підкреслює, що існує стандарт 4G. А придуманий 4.5G - це лише недобросовісна спроба "домалювати якість".

"Оскільки стандарт у основних операторів один і той же – “4G”, то з’являються спроби «домалювати» якість. В нашому випадку – через придуманий “4.5G”, який застосував у своїх рекламних матеріалах оператор «лайфселл»", - підкреслили в АМКУ.

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Як повідомлялося, lifecell, український телекомунікаційний оператор, належить Turkcell — турецькому постачальнику конвергентних телекомунікаційних і технологічних послуг. Станом на кінець третього кварталу 2019 року активна 3-місячна абонентська база lifecell становила 6,9 млн користувачів.