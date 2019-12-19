АМКУ оштрафував чотири компанії за змову на торгах Укрзалізниці

АМКУ оштрафував чотири компанії за змову на торгах Укрзалізниці

Укрінформ
Антимонопольний комітет розкрив змову на п’яти торгах, які проводило АТ “Укрзалізниця”, та оштрафував порушників на загальну суму 60, 8 мільйона гривень.

Про це повідомив голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв у Facebook.

“Антимонопольний комітет України розкрив змови на п’яти торгах, проведених Укрзалізницею. В чотирьох із них, на закупівлю вікон, шаф, ящиків та інших запчастин до пасажирських вагонів, брали участь дві компанії – НВП «Ріст» та ПАТ «Юнікон». Зібрані Комітетом докази доводять, що ці організації діяли узгоджено, що призвело до спотворення результатів торгів, а відтак і до порушення Закону України «Про захист економічної конкуренції». На порушників накладено штраф у 55 млн грн (по 27,5 млн грн на кожну з компаній)”, - зазначив Терентьєв.

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Він додав, що було викрито змову і ще двох учасників торгів - Торгового дому «БМЗ» і НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР», які брали участь у закупівлі запасних частин тепловозів серії “ЧМЗ”.

За порушення конкурентного законодавства АМКУ оштрафував обидві компанії: Торговий дім «БМЗ» - на 5,2 млн грн, НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» - на 590 тис. грн.

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