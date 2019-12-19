АМКУ оштрафував чотири компанії за змову на торгах Укрзалізниці

Антимонопольний комітет розкрив змову на п’яти торгах, які проводило АТ “Укрзалізниця”, та оштрафував порушників на загальну суму 60, 8 мільйона гривень.

Про це повідомив голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв у Facebook.

“Антимонопольний комітет України розкрив змови на п’яти торгах, проведених Укрзалізницею. В чотирьох із них, на закупівлю вікон, шаф, ящиків та інших запчастин до пасажирських вагонів, брали участь дві компанії – НВП «Ріст» та ПАТ «Юнікон». Зібрані Комітетом докази доводять, що ці організації діяли узгоджено, що призвело до спотворення результатів торгів, а відтак і до порушення Закону України «Про захист економічної конкуренції». На порушників накладено штраф у 55 млн грн (по 27,5 млн грн на кожну з компаній)”, - зазначив Терентьєв.

Він додав, що було викрито змову і ще двох учасників торгів - Торгового дому «БМЗ» і НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР», які брали участь у закупівлі запасних частин тепловозів серії “ЧМЗ”.

За порушення конкурентного законодавства АМКУ оштрафував обидві компанії: Торговий дім «БМЗ» - на 5,2 млн грн, НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» - на 590 тис. грн.