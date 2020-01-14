Єврокомісія радить Україні сфокусуватися на "зеленій" енергетиці

У Європейській комісії порадили Україні після завершення переговорів з транзиту газу cфокусуватися на енергії майбутнього - розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля за результатами зустрічі української делегації з єврокомісаром із питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Після переговорів по транзиту газу Україна може cфокусуватися на енергії майбутнього: розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності. ЄС надасть свою підтримку", - зазначила Сімсон.

Також єврокомісар подякувала міністру Олексію Оржелю за конструктивну позицію в процесі газових переговорів.

Як повідомлялося, у рамках десятої Асамблеї IRENA українська делегація на чолі з міністром енергетики та захисту довкілля Олексієм Оржелем провела низку зустрічей з делегаціями іноземних держав.

Україна є членом Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) із 2018 року. Загалом членство в агентстві мають 160 країн.

Нещодавно Європа прийняла Green deal та поставила мету стати кліматично нейтральною. Тому зараз в ЄС приділяють особливу увагу розвитку ВДЕ. Україна, в свою чергу, теж напрацьовує концепцію "зеленого" енергетичного переходу та планує запровадити податок на СО2, кошти з якого будуть витрачатися на енергоефективні заходи.