Наглядова рада Укренерго оголосила конкурс на посаду керівника компанії

ПрАТ "НЕК "Укренерго" оголосило відбір кандидатур на посаду голови правління компанії.

Про це 13 січня повідомила пресслужби компанії.

"Відповідно до пропозиції Міністерства фінансів України, згідно Статуту НЕК «УКРЕНЕРГО» та рішення Наглядової ради від 6 грудня 2019 року, оголошується відбір кандидатур на посаду голови правління НЕК «УКРЕНЕРГО»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до основних завдань керівника компанії, зокрема, належать:

продовження стратегічного напрямку розвитку конкурентних переваг Укренерго для впровадження новітніх технологій в енергетиці;

загальне управління організацією та її діяльністю, впровадження прозорої моделі управління;

мотивування підлеглих і їх більш широке залучення до розвитку високоефективної управлінської команди;

керівництво організацією з чисельністю персоналу понад 8 000 працівників в умовах глибоких трансформаційних змін;

координація транскордонних проєктів та інтересів;

представництво інтересів компанії у державних органах влади та у відносинах з регулятором;

керівництво процесом приєднання до ENTSO-E.

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Претенденти мають надати базовий пакет документів до 27 січня включно компанії з підбору персоналу Amrop Ukraine (ТОВ Екзекьютів Серч Юкрейн). Учасники відбору, які пройдуть до наступного етапу конкурсу, будуть проходити співбесіду з членами наглядової ради "Укренерго".

Як повідомлялось, 2 грудня 2019 року міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що ухвалено політичне рішення про заміну керівника Укренерго. Того ж дня у міністерстві заявили, що воно не має стосунку до компанії і не може коментувати це питання.

Наразі в.о. голови правління компанії є Всеволод Ковальчук. Свої обов'язки він виконує з жовтня 2015 року.