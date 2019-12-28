В Укренерго назвали кількість імпортної електроенергії в мережах України

За липень-листопад 2019 року імпорт електроенергії в Україну становив 2 200 МВт∙год, це 3,5% від загального обсягу електричної енергії, що поступила в електромережі України.

Про це повідомляє пресслужба ДП НЕК "Укренерго".

"Нова модель ринку електроенергії зняла адміністративні бар’єри для імпорту електроенергії в Україну. За п’ять місяців з початку роботи нового ринку (липень-листопад) загалом в енергосистему України надійшло 62 143 тис. МВт∙год електроенергії, з них 59 943 МВт∙год виробили українські електростанції, а на імпорт припало 2 200 МВт∙год. Таким чином частка імпорту становить 3,5% від загального обсягу електроенергії, що поступила в електромережі України", - йдеться в повідомленні.

Імпорт у торгову зону об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України, яка синхронізована з енергосистемами Росії та Білорусі та Молдови, становив 1 063,5 тис.∙МВт∙год, або 1,7% від загального надходження електроенергії в мережу. При цьому з Росії — 260,5 тис.∙МВт∙год або 0,4%, а з Білорусі – 803 тис.∙МВт∙год або 1,3%.

У торговій зоні "острова Бурштинської ТЕС" імпорт становив 1136,5 тис.∙МВт∙год, або 1,8% від загального надходження електроенергії в мережу. Зі Словаччини — 739 тис.∙МВт∙год (1,2%), з Угорщини – 396 тис.∙МВт∙год (0,7%), Румунії — 1,5 тис.∙МВт∙год (менше 0,002%).

Експорт електроенергії за 5 місяців становить 2 705 тис. МВт∙год. За підсумками цього періоду він незначно перевищує імпорт, що здійснюється у країни Європи та Молдову і становить 4,5% від загального виробництва електроенергії в Україні.

Як відомо, із 1 липня 2019 року в Україні запрацював повномасштабний ринок електричної енергії. Старт нової моделі ринку дозволив відкрити імпорт електроенергії в Україну.