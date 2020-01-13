Ліцензії для фармацевтичного ринку почали оформляти онлайн у тестовому режимі

У тестовому режимі запрацював онлайн-сервіс Держлікслужби з отримання дозвільних документів (щодо ліцензування діяльності з виробництва та імпорту лікарських засобів, роздрібної та оптової торгівлі).

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Одна серед найбільш затребуваних функцій Держлікслужби стала доступною для тестування представниками бізнесу: промисловими виробниками, аптечними закладами, імпортерами та дистриб’юторами. Онлайн-сервіс покликаний забезпечити оптимізацію процедури отримання ліцензій, зменшити кількість відмов через суб’єктивні технічні помилки, а головне – забезпечити більшу прозорість процесів та усунення ризиків корупції.

Зазначається, що сервіс запущений у тестовому режимі та надає послуги з ліцензування діяльності з виробництва та імпорту лікарських засобів, а також – роздрібної та оптової торгівлі. Наразі доступні три онлайн-послуги з видачі ліцензії щодо провадження діяльності з виробництва (промислового), імпорту (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Загалом, за допомогою нового онлайн-сервісу користувачі кабінету матимуть можливість подати заяву на отримання ліцензії на здійснення діяльності або анулювати її, створити чи закрити аптеку (аптечний склад), розширити або звузити вид діяльності та перелік лікарських форм, внести зміни чи доповнення до переліку лікарських засобів, які імпортуються, та до форм випуску лікарських засобів, а також змінити уповноважену особу, контрактних виробників та інформацію про фахівців.

У найближчих планах передбачено розширення послуг онлайн-системи Держлікслужби, а саме: розроблення та впровадження переліку онлайн-послуг щодо видачі висновків про якість ввезених до України лікарських засобів та відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів.

Онлайн-сервіс доступний на порталі Держлікслужби за лінком: http://e-services.dls.gov.ua/, через вхід до особистого кабінету. Доступ до кабінету здійснюється лише за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП/КЕПу) однаково для фізичних та юридичних осіб. Зручним сервіс буде як для заявників, які вперше отримуватимуть ліцензію, так і для наявних ліцензіатів, які отримали ліцензію раніше.

Проект реалізований у партнерстві Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками і Міністерства цифрової трансформації, за підтримки проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS», а також - у співпраці з Фондом Східна Європа.

За даними Держлікслужби, сьогодні в Україні налічується понад 7 тисяч гравців фармринку, які імпортують, виробляють та реалізують лікарські засоби. Серед них – 115 виробників, 200 імпортерів, 382 дистриб’ютори та 6 604 суб’єкти роздрібної торгівлі, які утримують більше 22 тис. аптечних закладів. Усім для початку здійснення своєї діяльності необхідно отримувати дозвільну документацію. Окрім того, часто виникає потреба в оновленні даних, особливо, якщо це стосується аптек, приміром, при зміні уповноваженої особи або керівництва закладу, переліку лікарських засобів, що імпортуються, переліку аптек, що належать до мережі тощо.