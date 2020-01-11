Фонд гарантування завершив виплати вкладникам банку Демарк

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 10 січня 2020 року завершив виплати вкладникам ПАТ "Банк "Демарк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"10 січня 2020 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк «Демарк» було подано документи державному Реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи. У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 10 січня 2020 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "Банк "Демарк", - йдеться в повідомленні.

У межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками банку отримано 993,6 млн грн, що становить 99,4% від загальної гарантованої суми.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2015 року Національний банк України прийняв рішення ліквідувати даний банк.