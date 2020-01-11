Україна — третя у світі за обсягами експорту агропродукції до ЄС

Україна за період із листопада 2018 року по жовтень 2019 року посіла третє місце у світі серед постачальників агропродукції до ЄС із показником 7,3 млрд євро.

Про це повідомила Єврокомісія у щомісячному моніторинговому звіті про стан торгівлі Євросоюзу агропромисловою продукцією, повідомляє Євроінтеграційний портал.

"Україна увійшла до топ-3 експортерів сільськогосподарських продуктів до ЄС. З листопада 2018 року по жовтень 2019 року Україна експортувала сільськогосподарських продуктів до Європейського Союзу на 7,3 млрд євро”, - йдеться у повідомленні.

Перше місце за обсягами експорту сільгосппродукції до Євросоюзу за вказаний період посіли Сполучені Штати Америки з показником у 12,276 млрд євро, друге — Бразилія (11,743 млрд євро).

Зазначається, що обсяг сільськогосподарського експорту з України до ЄС щороку зростає. У порівнянні з попереднім періодом (листопад 2017 року — жовтень 2018 року) він збільшився на 41%, або на 2,1 млрд євро.

Як повідомлялося, згідно з даними Державної служби статистики, за січень-жовтень 2019 року експорт товарів з України до країн ЄС становив 15,6 млрд доларів, що на 6,8% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.