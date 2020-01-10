Торік митники спрямували до держбюджету на мільярд доларів більше - Нефьодов

Нова митниця у 2019 році спрямувала до державного бюджету 14,6 млрд дол. - на мільярд доларів більше, ніж у 2018 році.

Про це написав голова Державної митної служби України (Нової митниці) Максим Нефьодов у Facebook.

"За 2019 рік Нова митниця зібрала в державний бюджет $14,6 млрд, на мільярд доларів більше, аніж в 2018. Вирішили подивитись, як це в історичній перспективі. Суттєво більше було тільки один раз, в 2008-му, року пікового кредитування, величезного імпорту із Росії та без окупації і анексії територій ($18,1 млрд)", - написав Нефьодов.

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Він зазначив, що при цьому митниця зараз, навіть на початку реформи, працює суттєво ефективніше, ніж в 2008 році.

"І це ще не враховуючи, що діють нові угоди про зони вільної торгівлі (ЄС, Канада, Ізраїль). Отака ціна всім розповідям, що "просто треба грізно стукати кулаком по столу і суворо всіх карати", - зауважив Нефьодов.

Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня в Україні офіційно почала працювати нова Державна митна служба України. Її голова Максим Нефьодов 10 грудня заявив, що на забезпечення належної роботи Нової митниці та налагодження її інфраструктури буде спрямовано близько 480 млн грн, які підуть на реконструкцію та добудову пунктів пропуску, введення в експлуатацію сканерів та закупівлю вагових комплексів.