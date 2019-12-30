Нефьодов прокоментував кадрові зміни у митній службі

Всі чотири митники, яких Володимир Зеленський у липні 2019 попросив написати заяву на звільнення, більше не працюють у Державній митній службі.

Про це в ефірі 24 каналу заявив керівник Державної митної служби Максим Нефьодов.

За його словами, один із них написав заяву за власним бажанням, двоє отримали негативні оцінки під час щорічного оцінювання і ще один очільник митниці залишився у нефункціонуючому напрямку ДФС, відповідно процес звільнення ще триває.

Нефьодов відзначив, що він разом з Олександром Стародубцевим (голова Нацагентства з питань державної служби – ред.) розробили зміни до законодавства, які передбачають зміну процедури звільнення.

"Це потрібно, аби не перетворювати звільнення кожного одіозного митника в цілу спецоперацію із залученням купи людей, проведенням оцінювання, характеристиками та юридичними позовами", – пояснив Нефьодов.

Загалом нині понад 500 митників наразі знаходяться на різних стадіях процесу звільнення.

"Оновлено 80% керівних кадрів центрального апарату, майже 40% керівників митних постів", – прокоментував керівник Держмитслужби.

Нефьодов повідомив про наступний етап в оновлені митної служби. У 2020 році спільно з американським проєктом і міжнародною організацією відбудеться переатестація митників, оцінка їх на доброчесність та професійні здатності.

За словами керівника Держмитслужби, ті, хто не пройдуть переатестацію, будуть звільнені, натомість ті, хто здобудуть позитивні оцінки, можуть розраховувати на суттєво більші зарплати, ніж зараз.

Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня в Україні офіційно почала працювати нова Державна митна служба України. Нова митниця — це фактично запущений з нуля новий орган, який складатиметься з чотирьох ключових елементів: сучасна європейська інфраструктура, однакові і зрозумілі правила гри для всіх, швидкий та зручний сервіс, нова кадрова політика. Усі регіональні підрозділи Нової митниці були зареєстровані станом на 15 листопада 2019 року.