Депутати підтримали проєкт, що розмежовує функції податкової та митниці

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №2419 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики", який розмежовує функції Державної податкової служби (ДПС) та Державної митної служби (ДМС).

За відповідне рішення проголосували 341 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Законопроєкт пропонує чітке розмежування функцій державної митної та державної податкової служби, обмін інформацією між ними. Крім цього, встановлюються особливості оплати праці державним службовцям, що працюють в ДПС. Ви знаєте, що люди які отримують по 8-10 тисяч не можуть гідно працювати на державу, тому це питання ми повинні вирішити. Крім того, вирішуються питання, щодо обліку великих платників податків та вирішуються інші питання пов'язані з реформуванням державної податкової служби", - сказав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Відповідно до пояснювальної записки, у законопроєкті уточнюється перелік органів державної влади, які матимуть статус контролюючого органу, встановлюється чітке розмежування їх функції та повноважень в сфері адміністрування податків і зборів. Також закріплюється статус державних податкових інспекцій як структурних підрозділів територіальних органів (відокремлених підрозділів) ДПСУ, що діють на підставі положень про такі територіальні органи (відокремлені підрозділи). Окрім цього, порядок інформаційного обміну між ДПСУ та Держмитслужбою затверджуватиметься Мінфіном. Документом також визначаються особливості оплати праці та проходження служби державними службовцями ДПСУ та Держмитслужби та їх територіальних органів.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення Державної податкової (ДПС) та Державної митної (ДМС) служб шляхом реорганізації Державної фіскальної служби шляхом поділу. 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС.