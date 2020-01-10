В Україні проведуть опитування бізнесу про пріоритетні інноваційні розробки

Міністерство освіти та науки запустило опитування для представників бізнесу стосовно їх зацікавленості в інноваційних розробках українських науковців.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

“Це опитування допоможе нам краще проаналізувати потреби бізнесу, зробити нашу науку ближчою до нього. Крім цього, ми зможемо зрозуміти, які саме інновації необхідні українському ринку, та вже з огляду на це розподіляти бюджетні кошти”, — зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Вона додала, що у такий спосіб нові напрацювання потраплятимуть швидше до корпорацій, знаходитимуть реальне застосування та приноситимуть користь суспільству.

Участь в опитуванні можуть взяти підприємці, власники бізнесу, топменеджери тощо.

Відповісти на запитання та запропонувати свої ідеї можна до 31 січня за посиланням.