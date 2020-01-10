Укрспирт заявляє про збільшення обсягів реалізації продукції

ДП “Укрспирт” збільшує реалізацію спирту в січні 2020 року майже на 185 тис. декалітрів порівняно з січнем минулого року.

Про це повідомляє пресслужба ДП “Укрспирт”.

“У січні 2020 року ДП “Укрспирт” офіційно реалізує 440, 60 тис. декалітрів спирту. При цьому за аналогічний період минулого року було реалізовано лише 255, 17 тис. декалітрів. Це — результат боротьби з виробництвом контрафактного спирту в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Загалом у січні 2020 року працюватимуть 10 заводів Укрспирту, тоді як торік у січні працювали лише сім заводів.

Т.в.о. директора ДП “Укрспирт” Сергій Блескун зазначив, що обсяги зросли не тому, що більше стали виробляти чи споживати алкоголю в країні, а завдяки ефективній боротьбі з тіньовим обігом спирту.

“Держава зосередила увагу на ліквідації усіх можливих схем виробництва контрафактного спирту, які раніше існували на заводах підприємства. Ми уважно стежимо за собівартістю спирту та правильною закупкою сировини. І якщо бачимо будь-які порушення, то відразу міняємо керівників заводів. І це вже дає свої результати”, — прокоментував Блескун.

Згідно з наведеною у повідомленні інфографікою, у листопаді та грудні 2019 року на шести спиртових заводах було встановлено камери з онлайн-трансляцією, замінено 6 неефективних керівників заводів; також дає позитивні результати постійна співпраця з правоохоронними органами та податковою.

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За словами Блескуна, наразі підприємство готують до передачі Фонду державного майна України для проведення передприватизаційних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 грудня 2019 року ухвалила в другому читанні президентський законопроєкт "Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації у сфері виробництва та обігу спирту етилового" (№2300). 11 грудня закон був підписаний Президентом.

Закон передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей. Також передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми здійснювати діяльність з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії.

Також запроваджується повна лібералізація експорту спирту з України. При цьому імпорт спирту до 1 січня 2024 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом міністрів України державні підприємства.

Законом також заборонено участь у приватизації підприємств Укрспирту представників держави-агресора.