Ліквідність українських банків торік була на найвищому рівні - МВФ

У 2019 році жоден банк не збанкрутував, а ліквідність банків була на найвищому рівні.

Про це повідомив у Facebook заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

"Прибуток банківської системи (11 місяців): 59 млрд грн (проти 19,9 млрд 2018-го) жоден банк не збанкрутував. Капітал і ліквідність банків на найвищому рівні. Тепер треба кредитувати - сподіваюся, що хороші позичальники готові до цього", - написав Рашкован.

За його словами, гривня закінчила 2019 рік на рівні 23,6862. Зміцнення курсу за рік становило 14,45%, що є найкращою динамікою в світі, яка показала відносне зміцнення України по відношенню до інших країн.

"Бюджетний дефіцит: менш як 2% ВВП - у рамках затверджених бюджетом - нарешті, починаємо жити відповідно до своїх достатків. Тепер, сподіваюся, зачатки середньострокового бюджетування почнуть приносити свої плоди. Держборг знизився на кінець року до рівня 45% ВВП при 41% боргу номінованого в грн, збільшенні середнього строку боргу з 9 місяців до близько 2 років і значному зниженні вартості запозичень у всіх валютах. І не кажіть, що все це не важливо. У 2014-2015-2016 роках усі кричали про падіння економіки, девальвацію, високу інфляцію, банкрутство банків, слабкість державних фінансів і великий і дорогий валютний держборг країни", - зазначив Рашкован.

За його словами, ще недавно ми були трохи краще Венесуели, на рівні Аргентини, й набагато гірше Туреччини.

"Подивіться, до чого в цих країнах призвела непослідовна монетарна та фіскальна політики, і порівняйте з ситуацією в Україні, де робота НБУ і Мінфіну, та й більшості уряду заслуговує як мінімум на повагу. Якщо ми хоча б 5 - 6 років (а краще 10) будемо ретельно працювати в одному й тому ж напрямку, то все у нас вийде. А якщо ще за ці 5 - 6 років побудуємо такі необхідні Україні інститути управління країною і систему правосуддя, то все в майбутньому виходитиме ще краще і швидше", - підкреслив Рашкован.