Великі платники податків торік перерахували до бюджету на 12% більше

Великі платники податків (ВПП) у 2019 році перерахували до бюджету 344,8 млрд грн, що на 12% більше порівняно з 2018 роком.

Про це повідомляє пресслужба офісу великих платників податків ДПС.

"Протягом 2019 року платниками офісу ВПП ДПС забезпечено збір платежів до Державного бюджету в розмірі 344,8 млрд грн. А це, в свою чергу, на 36,9 млрд грн або на 12% більше, ніж у 2018 році", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ВПП у минулому році сплатили 131,9 млрд грн податку на додану вартість, 80,2 млрд грн податку на прибуток, 65,5 млрд грн акцизного податку з вироблених товарів.

Серед усіх податкових надходжень до державного бюджету частка великих платників у минулому році становила 55,7%; серед надходжень від податку на прибуток — 75%, податку на додану вартість — 54,8%, акцизного податку — 93,7%.