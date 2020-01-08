Торік Укрзалізниця оновила 29 пасажирських вагонів

У 2019 році Укрзалізниця провела капітально-відновлюваний ремонт (КВР) 29 пасажирських вагонів на загальну суму 340 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“Минулого року компанія оновила 29 вагонів: термін їх експлуатації продовжили на 14 років. Загальна сума інвестицій у КВР у 2019 році перевищила 340 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

З відремонтованих вагонів було сформовано нічний експрес «Київ — Маріуполь», новий поїзд «Київ — Чернівці», другий склад поїзда «Київ — Запоріжжя — Київ» та новий склад поїзда «Київ — Лисичанськ».

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Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році Укрзалізниця оновила 100 пасажирських вагонів за рахунок капітально-відновлювального ремонту. Вартість ремонту одного вагону у 2018 році становила 10 млн грн.

У 2020 році Укрзалізниця має отримати 26 пасажирських вагонів виробництва ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод”.

“Укрзалізниця у 2019 році прийняла в експлуатацію 18 нових пасажирських вагонів українського виробника. Йдеться про 16 вагонів купейного типу і 2 типу СВ. Також компанія передплатила поставку ще 26 вагонів у 2020 році”, - йдеться у повідомленні.

Придбання пасажирських вагонів УЗ здійснює за власні кошти.

Нові вагони купейного типу призначені для перевезення 40 пасажирів зі швидкістю руху до 160 км/год. та можуть експлуатуватися як на електрифікованих, так і на неелектрифікованих залізницях.

Як повідомлялося, за 2015-2018 роки АТ "Укрзалізниця" придбало 70 нових пасажирських вагонів.