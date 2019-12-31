Україна планує купити 40 локомотивів General Electric

Україна планує купити 40 локомотивів General Electric

Укрінформ
Мінінфраструктури, Укрзалізниця та компанія Wabtec (GE Transportation) підписали 30 грудня меморандум, що передбачає спільну роботу для укладення договорів поставки у 2020 році 40 локомотивів серії TE33AC корпорації General Electric та надання послуг з технічного обслуговування для 70 таких локомотивів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

“40 локомотивів General Electric плануємо придбати у 2020 році. У нас є невідкладне завдання оновити рухомий склад Укрзалізниці, і ми маємо зробити це на вигідних та прийнятних для України умовах”, - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він додав, що справедлива вартість локомотивів та умови фінансування договору поставки – це ключові питання, які визначають подальшу співпрацю з компанією Wabtec.

Укрзалізниця з березня 2019 року перебувала у переговорному процесі щодо сервісного обслуговування поставлених раніше локомотивів та його вартості. Моїм завданням було прискорити ці процеси, разом з тим забезпечити максимально вигідні для України умови. Наразі General Electric разом з фінансовими партнерами представили нам умови, які ми вважаємо прийнятними. Ми фіналізуємо погодження цих умов, після цього розпочнеться підготовка проєктної документації. Також важливим моментом є розширення локалізації виробництва в Україні. Про це ми також ведемо переговори”, - зазначив міністр інфраструктури.

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Як нагадали в міністерстві, 23 лютого 2018 року було підписано договір постачання тепловозів між АТ “Укрексімбанк” та GE та договір фінансового лізингу між ПАТ “Укрзалізниця” й АТ “Укрексімбанк” щодо 30 тепловозів виробництва GE. На першому етапі стратегічного співробітництва General Electric вперше була здійснена локалізація в Україні залізничної тяги – рівень локалізації склав близько 10%. ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” організував і забезпечив процес дооснащення тепловозів обладнанням відповідно до технологій та конструкторської документації виробника.

Фото: kvsz.com

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