Україна планує купити 40 локомотивів General Electric

Мінінфраструктури, Укрзалізниця та компанія Wabtec (GE Transportation) підписали 30 грудня меморандум, що передбачає спільну роботу для укладення договорів поставки у 2020 році 40 локомотивів серії TE33AC корпорації General Electric та надання послуг з технічного обслуговування для 70 таких локомотивів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

“40 локомотивів General Electric плануємо придбати у 2020 році. У нас є невідкладне завдання оновити рухомий склад Укрзалізниці, і ми маємо зробити це на вигідних та прийнятних для України умовах”, - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він додав, що справедлива вартість локомотивів та умови фінансування договору поставки – це ключові питання, які визначають подальшу співпрацю з компанією Wabtec.

“Укрзалізниця з березня 2019 року перебувала у переговорному процесі щодо сервісного обслуговування поставлених раніше локомотивів та його вартості. Моїм завданням було прискорити ці процеси, разом з тим забезпечити максимально вигідні для України умови. Наразі General Electric разом з фінансовими партнерами представили нам умови, які ми вважаємо прийнятними. Ми фіналізуємо погодження цих умов, після цього розпочнеться підготовка проєктної документації. Також важливим моментом є розширення локалізації виробництва в Україні. Про це ми також ведемо переговори”, - зазначив міністр інфраструктури.

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Як нагадали в міністерстві, 23 лютого 2018 року було підписано договір постачання тепловозів між АТ “Укрексімбанк” та GE та договір фінансового лізингу між ПАТ “Укрзалізниця” й АТ “Укрексімбанк” щодо 30 тепловозів виробництва GE. На першому етапі стратегічного співробітництва General Electric вперше була здійснена локалізація в Україні залізничної тяги – рівень локалізації склав близько 10%. ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” організував і забезпечив процес дооснащення тепловозів обладнанням відповідно до технологій та конструкторської документації виробника.

Фото: kvsz.com