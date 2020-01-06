Милованов пояснив, хто у виграші від падіння гривні

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов прогнозує зміцнення курсу гривні у 2020 році.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, за його словами, курс, скоріш за все, буде зміцнюватись, але все залежить від розвитку економіки і ситуації на світових ринках.

“Курс - це відносна ціна української економіки до світової. Коли ця ціна змінюється через зміну або у світі або в Україні, то має змінюватись і курс. Національний банк може вплинути на таку зміну тимчасово, трохи притримати курс або згладити коливання. Але жодний центральний банк, навіть в розвинених країнах, не має достатньо сили опиратись серйозним змінам курсу”, - зазначив Милованов.

При цьому він констатував, що при будь-якій зміні курсу будуть ті, хто виграють, і ті, хто програють. І це, за його словами, нормально.

“Коли курс долара падає, страждають експортери та бюджет. А виграють споживачі. Експортери отримують менше гривень за продану продукцію, а їхні витрати в гривні залишаються такими самим. Бюджет страждає тому, що ПДВ та інші податки на імпорт зменшуються в гривневому еквіваленті. Споживачі виграють тому, що зростання цін (інфляція) уповільнюється. Особливо на імпортні товари. І навпаки, коли курс долара зростає, страждають споживачі, а експортери та бюджет виграють”, - пояснив міністр.

Водночас Милованов заявив, що зафіксувати курс неможливо. “Україна намагалась тримати фіксований курс і це призвело до швидкої девальвації, наприклад в 1998, 2008 чи 2014 роках”, - зазначив він.

Як повідомлялося, за даними Міністерства фінансів, через зміцнення гривні держбюджет торік недоотримав 51 млрд грн.