Нафта в США подорожчала після погроз Тегерана

Ціна нафти на фондовому ринку США підскочила на 3% у зв'язку із ситуацією довкола ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це інформує The Hill.

За даними видання, фондові ринки США закрилися з ціною нафти трохи більше як 63 долари за барель — це найвищий показник, починаючи з квітня 2019-го.

Зазначається, що до такого зростання спричинилися погрози з боку Ірану помститися Сполученим Штатам за ліквідацію Сулеймані. Як припускає видання, може йтися про напади на об’єкти нафтової інфраструктури.

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Водночас промисловий індекс Доу-Джонса обрушився більш як на 200 пунктів, що стало найбільшим одноденним падінням від початку грудня.

Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спеціальних підрозділів “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в результаті ракетного удару в районі летовища Багдаду. Президент США Трамп особисто віддав наказ про ліквідацію.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Хаменеї заявив, що вбивця Сулеймані слід очікувати на “жорстоку помсту”.