У Вінниці побудують завод з виробництва лецитину

У Вінницькому індустріальному парку цьогоріч відкриють підприємство з виробництва лецитину.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«У 2020 році маємо реалізувати кілька важливих інвестиційних проєктів, які дадуть поштовх економіці міста (...) У межах Вінницького індустріального парку очікуємо появу ще одного заводу – його має звести вітчизняна компанія ТОВ «Укро-експертпостач», спеціалізуватиметься підприємство на випуску лецитину», - повідомив Моргунов.

За його словами, для залучення ефективних інвесторів міська влада продовжить розвивати інженерно-транспортну інфраструктуру Вінницького індустріального парку.

Як повідомили Укрінформу у департаменті в справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, будівництво першої черги заводу ТОВ «Укро-експертпостач» з виробництва лецитину на території Вінницького індустріального парку планується завершити 2020 року, другу чергу введуть в експлуатацію 2022 року. Загальна сума інвестицій у будівництво заводу становитиме понад 100 млн грн, зокрема, у першу чергу виробництва - 80 млн грн.

Запуск першої черги заводу забезпечить роботою 65 осіб.