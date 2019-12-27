 Вінницький міський голова розповів про пріоритети -2020

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов у п’ятницю на сесії міської ради розповів про ключові завдання і проекти міської влади на 2020 рік. Зокрема, повідомив, що КП «ВТК» має наміри оновити автобусний парк 10 автобусами та продовжити програму по зборці тролейбусів VinLine. Планується збудувати 4 км нових доріг та тротуарів, провести комплексну реконструкцію та капремонт 3,6 км доріг та тротуарів. Розпочнеться І етап очищення річки Південний Буг від мостового переходу об’їзної дороги до школи №29 (протяжністю – понад 3 км), також буде очищена річка в районі острову Кемпа. Ще у планах – завершення 2-річного проекту по утепленню 15 закладів освіти та закінчення будівництва ДНЗ по вул. Ватутіна на 6 груп. У 2020 році планується здати в експлуатацію спорткомплекс по вул. Янгеля та оновлену після проведеної реконструкції молочну кухню.

Пріоритет 1: Сильна місцева громада

В наступному році в ЦНАПах «Вишенька» та «Замостя» буде запроваджено нові послуги: з видачі та обміну посвідчення водія, реєстрації нових транспортних засобів (без огляду експертів), перереєстрації ТЗ (у співпраці з РСЦ МВС України у Вінницькій області). Також планується збільшити з 26 до 40 кількість послуг, які надаються виконавчими органами міської ради онлайн через «Персональний кабінет». ІТ-фахівці мають впровадити елементи електронного спілкування влади і громади: чат-бот Call-центру Прозорого офісу.

Також працюватимуть над забезпеченням розвитку системи е-квитка. Серед завдань: підключити до системи АСОП весь транспорт КП «ВТК» та приватних перевізників; облаштувати 50 зупинок інформаційними табло для відстеження графіків руху пасажирами; впровадити систему автоматичного визначення місцезнаходження транспорту для мобільного додатку.

Пріоритет 2: Економічний розвиток

Міський голова розповів, що у 2020 році інвестор планує приступити до будівництва І черги заводу з виробництва спорядження для зимових видів спорту на території індустріального парку «Вінтер Спорт» (ТОВ «Хед Вінниця»). Також планується завершити будівництво І черги заводу з виробництва лецитину на території Вінницького індустріального парку (ТОВ «Укро-експертпостач»). Крім того, розпочнеться проектування ІІ черги заводу з виробництва холодильного обладнання ТОВ «Грін Кул». Триватиме будівництво інженерно-транспортної інфраструктури Вінницького індустріального парку.

Серед планів – розпочати реалізацію проекту створення Вінницького інноваційно-технологічного парку «Кристал» (вул. 600-річчя, 21), затвердити Стратегію розвитку туризму м. Вінниці до 2030 року та створити «Туристичний хаб Вінниці».

Пріоритет 3: Інфраструктура

В планах на 2020 рік КП «ВТК» - придбання для муніципального автобусного парку 10 автобусів. Продовжиться програма по виробництву тролейбусів VinLine. Планується завершити програму по облаштуванню в місті 85 км велодоріжок та велосмуг. Буде розширюватись мережа муніципального велопрокату Nextbike – додатково 10 станцій на 60 велосипедів.

Наступного року у місті планується збудувати 4 км нових доріг та тротуарів, провести комплексну реконструкцію та капремонт 3,6 км доріг і тротуарів. Зокрема продовжиться капремонт вул. Д. Нечая (до Брацлавської), Сабарівського шосе, вулиць Гонти, Проектної та Миколаївської.

За програмою співфінансування з мешканцями приватного сектора планується заасфальтувати 15 вулиць та збудувати 2 км мереж водовідведення та водопостачання. Крім того, буде проведено реконструкцію 3 км мереж водопостачання та водовідведення та виготовлятиметься проектно-кошторисна документація на мереж водопостачання та водовідведення для Десни Вінницької міської ОТГ.

В 2020 році планується подальший капремонт конструктивних елементів багатоповерхівок: у 53 будинках – за кошти місцевого бюджету як перший капітальний ремонт після створення ОСББ; у 46 будинках – на умовах співфінансування з мешканцями. Також буде проведено комплексний ремонт 43 прибудинкових територій висотних дворів.

Спільно з НЕФКО планується реалізувати проект модернізації вуличного освітлення 3-х магістральних вулиць (із встановленням 680 ЛЕД-світильників на Соборній, Келецькій та Пирогова).

Один з ключових проектів – розпочати І етап очищення річки Південний Буг: від мостового переходу об’їзної дороги до школи №29 (протяжність дялінки – понад 3 км), а також очистити річку в районі острову Кемпа.

«Питання якості питної води для нас усіх є досить актуальним. Одним із елементів вирішення цього питання є очищення річки Південний Буг. Ми в цьому році придбали другий земснаряд та відповідну баржу, щоб проводити відповідні роботи, виготовили і затвердили проектно-кошторисну документацію щодо очистки всієї річки Південний Буг в межах міста: від мосту на окружній по вулиці Київській і завершуючи Сабарівською дамбою. Це близько 12,7 км. В цьому році ми розпочали підготовчі роботи на першому етапі – це перших три кілометри: від моста на Київській окружній до 29 школи», – сказав Сергій Моргунов.

Пріоритет 4: Соціальне життя

Серед планів-2020 – закінчити будівництво школи на Поділлі та ДНЗ по вул. Ватутіна на 6 груп, продовжити реконструкцію дитячого садочку №16 по вул. Зерова (очікується у ІІІ етапи: 2019-2021 рр.). Також буде завершено дворічний масштабний проект по термомодернізації садочків і шкіл – в наступному році будуть проводитись роботи з утеплення 8 садків та 4 шкіл. У планах також завершення програми по заміні ігрового обладнання на майданчиках дитсадків – на 2020-й залишається 6 садочків, де потрібно виконати ці роботи.

Щодо спортивного напрямку, то планується завершити будівництво спортядра школи №33; облаштувати майданчик для ігрових видів спорту у гімназії №2; здати в експлуатацію після масштабної реконструкції довгоочікуваний об’єкт – спорткомплекс по вул. Янгеля.

«Дуже важливе питання – завершити будівництво школи на Поділлі. Фактично 73% робіт уже виконано. Хочу наголосити – будемо подавати заявку на 2020 рік щодо підтримки з Державного фонду регіонального розвитку та Фонду соціально-економічного розвитку. Але ми для себе ставимо завдання завершити будівництво і ввести цю школу в експлуатацію в наступному році, – повідомив Сергій Моргунов. – Важливий проект, який потребує немалого ресурсу, – будівництво разом з Світовим банком Регіонального центру серцево-судинної патології. Згідно з графіками, ми очікували завершення будівництва восени 2020 року. Але, на жаль, забудовник не виконав своїх зобов’язань, і завершення об’єкту переноситься на 2021 рік. Також ми розпочали роботу по будівництву нового хірургічного корпусу лікарні швидкої медичної допомоги площею 3,8 тисяч квадратних метрів. В нас була відповідна підтримка Уряду. На жаль, в цьому році 54 млн було знято з цієї лікарні. Будемо подавати заявку щодо фінансування на наступний рік, якщо не буде відповідної підтримки державного бюджету, ми не зможемо завершити це будівництво в наступному році. Тому будемо будувати своїми силами, враховуючи фінансові можливості бюджету».

Також у планах наступного року – проведення І етапу ремонтно-реставраційних робіт пам'ятки історії національного значення музею-садиби ім. М. Коцюбинського. Планується перевести бібліотеку-філію №2 по Маяковського з аварійного у нове приміщення неподалік - по вул. Смірнова. Також – відкрити два підліткові клуби за місцем проживання: на Привокзальній (спеціалізація: авіамоделювання та техмайстерня) і на Гладкова (гуртки з тенісу, шахів, футболу).

«В жовтні ми були в Кельце, де проводився форум нашого міста-побратима щодо підтримки людей похилого віку. Є пропозиція розробити та затвердити програму «Місто, дружнє до людей поважного віку» і разом із нашими келецькими партнерами провести форум людей «срібного віку» безпосередньо у Вінниці. Маю надію, що це буде постійна ініціатива. Адже вінничани похилого віку достатньо активні, в них гарна життєва позиція та готовність ділитись досвідом з молодим поколінням, і ми повинні працювати у цьому напрямку», - розповів Сергій Моргунов.

Пріоритет 5: Просторовий розвиток

У 2020 рік розпочнеться впорядкування парку «Хімік» - І етап капремонту території (загалом планується 3 етапи).

«Ставимо перед собою завдання виготовити ПКД на капремонт зони благоустрою скверу Альтмана та реконструкцію вул. Хлібної на вході в парк біля ЗШ №2. В цьому році ми вже провели громадські слухання щодо майбутнього скверу. Була досить жорстка і цікава дискусія серед мешканців. І на сьогоднішній день, враховуючи всі пропозиції, нам потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію і будемо приймати рішення вже на 2021 рік щодо проведення відповідних робіт. Плануємо також розробити концепцію ревіталізації колишнього дитячого санаторію імені Коцюбинського. В цьому році влітку ми намагались провести перші активності в рамках проекту «Територія SUN». І в даному напрямку будемо працювати далі. Також важливим питанням для Вінниці є створення Археологічного атласу, щоб зберігати наявну культурно-історичну спадщину міста», – каже Сергій Моргунов.

Також міський голова зазначив, що продовжиться робота по впорядкуванню вивісок на 12 вулицях (Пирогова, яку розпочали цьогоріч та 11 вулиць середмістя Вінниці). Також в наступному році продовжиться програма з будівництва муніципального житла.

Підсумовуючи свій звіт Сергій Моргунов зазначив, що вся ця системна робота протягом року не тільки дозволила Вінниці утримати лідерські позиції, а й значно підвищила туристичну та інвестиційну привабливості міста.

«Хочу наголосити, що ми вже повторно пройшли аудит і підтвердили сертифікат «Європейська енергетична відзнака». В Україні тільки два міста мають такий документ – це Вінниця і Житомир, який отримав її минулого року. Ми також здобули відзнаку в сфері сталої міської мобільності та чистого транспорту Civitas – у Вінниці 70% пасажиропотоку користується нашим електротранспортом, а система муніципальних перевезень – одна із найкращих в Україні. Зі ста самих великих міст України Вінниця зайняла перше місце у рейтингу прозорості інвестиційного сектору від українського представництва антикорупційної організації Transparency International. Ми продовжуємо роботу по доступності міста, знову ж таки ми перші в Україні в цьому напрямку. Кілька тижні тому було озвучено результати традиційного дослідження Міжнародного республіканського інституту, і Вінниця вп’яте визнана лідером щодо комфортності міст. Це якраз оцінка самих вінничан. Зрозуміло, що нам не потрібно зупинятися на цьому, тому що ми маємо достатньо багато викликів і ми точно розуміємо, що нам потрібно багато працювати над модернізацією інфраструктури, системи теплозабезпечення, реновацією наших об’єктів соціальної інфраструктури. Багато в нас викликів на вторинному рівні охорони здоров’я. Досить актуальним є питання води, адже ми повинні відпрацьовувати системну і стратегічну роботу щодо модернізації самого водоканалу та інших заходів щодо покращення якості питної води. Але ми не зможемо це зробити поки обласна рада не передасть це підприємство на баланс міста. Я дякую усім за системну роботу, за те, що ми не входимо в дискусії, а займаємося практичною роботою», - підсумував Сергій Моргунов.

Вінницький міський голова розповів про пріоритети -2020

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов у п’ятницю на сесії міської ради розповів про ключові завдання і проекти міської влади на 2020 рік. Зокрема, повідомив, що КП «ВТК» має наміри оновити автобусний парк 10 автобусами та продовжити програму по зборці тролейбусів VinLine. Планується збудувати 4 км нових доріг та тротуарів, провести комплексну реконструкцію та капремонт 3,6 км доріг та тротуарів. Розпочнеться І етап очищення річки Південний Буг від мостового переходу об’їзної дороги до школи №29 (протяжністю – понад 3 км), також буде очищена річка в районі острову Кемпа. Ще у планах – завершення 2-річного проекту по утепленню 15 закладів освіти та закінчення будівництва ДНЗ по вул. Ватутіна на 6 груп. У 2020 році планується здати в експлуатацію спорткомплекс по вул. Янгеля та оновлену після проведеної реконструкції молочну кухню.

Пріоритет 1: Сильна місцева громада

В наступному році в ЦНАПах «Вишенька» та «Замостя» буде запроваджено нові послуги: з видачі та обміну посвідчення водія, реєстрації нових транспортних засобів (без огляду експертів), перереєстрації ТЗ (у співпраці з РСЦ МВС України у Вінницькій області). Також планується збільшити з 26 до 40 кількість послуг, які надаються виконавчими органами міської ради онлайн через «Персональний кабінет». ІТ-фахівці мають впровадити елементи електронного спілкування влади і громади: чат-бот Call-центру Прозорого офісу.

Також працюватимуть над забезпеченням розвитку системи е-квитка. Серед завдань: підключити до системи АСОП весь транспорт КП «ВТК» та приватних перевізників; облаштувати 50 зупинок інформаційними табло для відстеження графіків руху пасажирами; впровадити систему автоматичного визначення місцезнаходження транспорту для мобільного додатку.

Пріоритет 2: Економічний розвиток

Міський голова розповів, що у 2020 році інвестор планує приступити до будівництва І черги заводу з виробництва спорядження для зимових видів спорту на території індустріального парку «Вінтер Спорт» (ТОВ «Хед Вінниця»). Також планується завершити будівництво І черги заводу з виробництва лецитину на території Вінницького індустріального парку (ТОВ «Укро-експертпостач»). Крім того, розпочнеться проектування ІІ черги заводу з виробництва холодильного обладнання ТОВ «Грін Кул». Триватиме будівництво інженерно-транспортної інфраструктури Вінницького індустріального парку.

Серед планів – розпочати реалізацію проекту створення Вінницького інноваційно-технологічного парку «Кристал» (вул. 600-річчя, 21), затвердити Стратегію розвитку туризму м. Вінниці до 2030 року та створити «Туристичний хаб Вінниці».

Пріоритет 3: Інфраструктура

В планах на 2020 рік КП «ВТК» - придбання для муніципального автобусного парку 10 автобусів. Продовжиться програма по виробництву тролейбусів VinLine. Планується завершити програму по облаштуванню в місті 85 км велодоріжок та велосмуг. Буде розширюватись мережа муніципального велопрокату Nextbike – додатково 10 станцій на 60 велосипедів.

Наступного року у місті планується збудувати 4 км нових доріг та тротуарів, провести комплексну реконструкцію та капремонт 3,6 км доріг і тротуарів. Зокрема продовжиться капремонт вул. Д. Нечая (до Брацлавської), Сабарівського шосе, вулиць Гонти, Проектної та Миколаївської.

За програмою співфінансування з мешканцями приватного сектора планується заасфальтувати 15 вулиць та збудувати 2 км мереж водовідведення та водопостачання. Крім того, буде проведено реконструкцію 3 км мереж водопостачання та водовідведення та виготовлятиметься проектно-кошторисна документація на мереж водопостачання та водовідведення для Десни Вінницької міської ОТГ.

В 2020 році планується подальший капремонт конструктивних елементів багатоповерхівок: у 53 будинках – за кошти місцевого бюджету як перший капітальний ремонт після створення ОСББ; у 46 будинках – на умовах співфінансування з мешканцями. Також буде проведено комплексний ремонт 43 прибудинкових територій висотних дворів.

Спільно з НЕФКО планується реалізувати проект модернізації вуличного освітлення 3-х магістральних вулиць (із встановленням 680 ЛЕД-світильників на Соборній, Келецькій та Пирогова).

Один з ключових проектів – розпочати І етап очищення річки Південний Буг: від мостового переходу об’їзної дороги до школи №29 (протяжність дялінки – понад 3 км), а також очистити річку в районі острову Кемпа.

«Питання якості питної води для нас усіх є досить актуальним. Одним із елементів вирішення цього питання є очищення річки Південний Буг. Ми в цьому році придбали другий земснаряд та відповідну баржу, щоб проводити відповідні роботи, виготовили і затвердили проектно-кошторисну документацію щодо очистки всієї річки Південний Буг в межах міста: від мосту на окружній по вулиці Київській і завершуючи Сабарівською дамбою. Це близько 12,7 км. В цьому році ми розпочали підготовчі роботи на першому етапі – це перших три кілометри: від моста на Київській окружній до 29 школи», – сказав Сергій Моргунов.

Пріоритет 4: Соціальне життя

Серед планів-2020 – закінчити будівництво школи на Поділлі та ДНЗ по вул. Ватутіна на 6 груп, продовжити реконструкцію дитячого садочку №16 по вул. Зерова (очікується у ІІІ етапи: 2019-2021 рр.). Також буде завершено дворічний масштабний проект по термомодернізації садочків і шкіл – в наступному році будуть проводитись роботи з утеплення 8 садків та 4 шкіл. У планах також завершення програми по заміні ігрового обладнання на майданчиках дитсадків – на 2020-й залишається 6 садочків, де потрібно виконати ці роботи.

Щодо спортивного напрямку, то планується завершити будівництво спортядра школи №33; облаштувати майданчик для ігрових видів спорту у гімназії №2; здати в експлуатацію після масштабної реконструкції довгоочікуваний об’єкт – спорткомплекс по вул. Янгеля.

«Дуже важливе питання – завершити будівництво школи на Поділлі. Фактично 73% робіт уже виконано. Хочу наголосити – будемо подавати заявку на 2020 рік щодо підтримки з Державного фонду регіонального розвитку та Фонду соціально-економічного розвитку. Але ми для себе ставимо завдання завершити будівництво і ввести цю школу в експлуатацію в наступному році, – повідомив Сергій Моргунов. – Важливий проект, який потребує немалого ресурсу, – будівництво разом з Світовим банком Регіонального центру серцево-судинної патології. Згідно з графіками, ми очікували завершення будівництва восени 2020 року. Але, на жаль, забудовник не виконав своїх зобов’язань, і завершення об’єкту переноситься на 2021 рік. Також ми розпочали роботу по будівництву нового хірургічного корпусу лікарні швидкої медичної допомоги площею 3,8 тисяч квадратних метрів. В нас була відповідна підтримка Уряду. На жаль, в цьому році 54 млн було знято з цієї лікарні. Будемо подавати заявку щодо фінансування на наступний рік, якщо не буде відповідної підтримки державного бюджету, ми не зможемо завершити це будівництво в наступному році. Тому будемо будувати своїми силами, враховуючи фінансові можливості бюджету».

Також у планах наступного року – проведення І етапу ремонтно-реставраційних робіт пам'ятки історії національного значення музею-садиби ім. М. Коцюбинського. Планується перевести бібліотеку-філію №2 по Маяковського з аварійного у нове приміщення неподалік - по вул. Смірнова. Також – відкрити два підліткові клуби за місцем проживання: на Привокзальній (спеціалізація: авіамоделювання та техмайстерня) і на Гладкова (гуртки з тенісу, шахів, футболу).

«В жовтні ми були в Кельце, де проводився форум нашого міста-побратима щодо підтримки людей похилого віку. Є пропозиція розробити та затвердити програму «Місто, дружнє до людей поважного віку» і разом із нашими келецькими партнерами провести форум людей «срібного віку» безпосередньо у Вінниці. Маю надію, що це буде постійна ініціатива. Адже вінничани похилого віку достатньо активні, в них гарна життєва позиція та готовність ділитись досвідом з молодим поколінням, і ми повинні працювати у цьому напрямку», - розповів Сергій Моргунов.

Пріоритет 5: Просторовий розвиток

У 2020 рік розпочнеться впорядкування парку «Хімік» - І етап капремонту території (загалом планується 3 етапи).

«Ставимо перед собою завдання виготовити ПКД на капремонт зони благоустрою скверу Альтмана та реконструкцію вул. Хлібної на вході в парк біля ЗШ №2. В цьому році ми вже провели громадські слухання щодо майбутнього скверу. Була досить жорстка і цікава дискусія серед мешканців. І на сьогоднішній день, враховуючи всі пропозиції, нам потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію і будемо приймати рішення вже на 2021 рік щодо проведення відповідних робіт. Плануємо також розробити концепцію ревіталізації колишнього дитячого санаторію імені Коцюбинського. В цьому році влітку ми намагались провести перші активності в рамках проекту «Територія SUN». І в даному напрямку будемо працювати далі. Також важливим питанням для Вінниці є створення Археологічного атласу, щоб зберігати наявну культурно-історичну спадщину міста», – каже Сергій Моргунов.

Також міський голова зазначив, що продовжиться робота по впорядкуванню вивісок на 12 вулицях (Пирогова, яку розпочали цьогоріч та 11 вулиць середмістя Вінниці). Також в наступному році продовжиться програма з будівництва муніципального житла.

Підсумовуючи свій звіт Сергій Моргунов зазначив, що вся ця системна робота протягом року не тільки дозволила Вінниці утримати лідерські позиції, а й значно підвищила туристичну та інвестиційну привабливості міста.

«Хочу наголосити, що ми вже повторно пройшли аудит і підтвердили сертифікат «Європейська енергетична відзнака». В Україні тільки два міста мають такий документ – це Вінниця і Житомир, який отримав її минулого року. Ми також здобули відзнаку в сфері сталої міської мобільності та чистого транспорту Civitas – у Вінниці 70% пасажиропотоку користується нашим електротранспортом, а система муніципальних перевезень – одна із найкращих в Україні. Зі ста самих великих міст України Вінниця зайняла перше місце у рейтингу прозорості інвестиційного сектору від українського представництва антикорупційної організації Transparency International. Ми продовжуємо роботу по доступності міста, знову ж таки ми перші в Україні в цьому напрямку. Кілька тижні тому було озвучено результати традиційного дослідження Міжнародного республіканського інституту, і Вінниця вп’яте визнана лідером щодо комфортності міст. Це якраз оцінка самих вінничан. Зрозуміло, що нам не потрібно зупинятися на цьому, тому що ми маємо достатньо багато викликів і ми точно розуміємо, що нам потрібно багато працювати над модернізацією інфраструктури, системи теплозабезпечення, реновацією наших об’єктів соціальної інфраструктури. Багато в нас викликів на вторинному рівні охорони здоров’я. Досить актуальним є питання води, адже ми повинні відпрацьовувати системну і стратегічну роботу щодо модернізації самого водоканалу та інших заходів щодо покращення якості питної води. Але ми не зможемо це зробити поки обласна рада не передасть це підприємство на баланс міста. Я дякую усім за системну роботу, за те, що ми не входимо в дискусії, а займаємося практичною роботою», - підсумував Сергій Моргунов.