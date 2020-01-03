Ціни на нафту різко підскочили на новинах про вбивство іранського генерала

За даними торгів, ціни на нафту північноморського сорту Brent зросли на 3,06% - до 68,28 доларів.

Вартість бареля західнотехаської нафти WTI підвищилася на 2,75% - до 62,87 доларів.

Раніше шиїтське ополчення Іраку "аль-аш-Шааби" заявило про загибель п'яти своїх членів і "двох гостей" під час ракетного обстрілу аеропорту Багдада. Серед загиблих був Абу Махді аль-Мухандіс, якого глава Держдепу Майк Помпео звинуватив у нападі на американське посольство в Іраку 31 грудня, і командир спецпідрозділу "Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції генерал Касим Сулеймані.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 68,22 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 66,25 долара за барель, що на 4 центи вище за рівень закриття торгів ($66,21).