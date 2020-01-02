Пасажиропотік аеропорту «Львів» збільшився майже на 40%

Пасажиропотік аеропорту «Львів» імені Данила Галицького у 2019 році збільшився на 38,8% порівняно з 2018-им.

Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури.

"Загалом, у 2019 р. пасажиропотік аеропорту зріс на 38,8% у порівнянні з показником минулого року (1 597,7 тис. пасажирів) і досяг позначки в 2 217,4 тис. пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що кількість рейсів у 2019 році зросла на 22,9%, з 15 430 до 18 963.