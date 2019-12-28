В аеропорту "Запоріжжя" завершили будівництво нового терміналу

Будівництво нового пасажирського терміналу КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" завершено.

У суботу, 28 грудня, міський голова Володимир Буряк провів виїзну нараду і прийняв виконані будівельно-монтажні роботи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За два роки ми побудували новий пасажирський термінал аеропорту. Я сказав би, що це масштабний проект в рамках не тільки Запоріжжя, а й всієї України", - сказав міський голова.

Будівництво нового аеровозказального комплексу стартувало 14 грудня 2017 року. Підряд отримала ТОВ "Альтіс Констракшн". Згідно з умовами договору підрядник зобов'язаний був завершити будівельно-монтажні роботи до кінця 2019 року.

"Підрядник виконав взяті на себе зобов'язання. Наступні етапи - підготовка терміналу до пуско-налагоджувальних робіт і тестова експлуатація. Переконаний, що в кінці першого кварталу 2020 року нам вдасться запустити термінал. Цього року пасажиропотік становитиме близько 430 000 пасажирів на рік. Новий термінал здатний обслужити близько 1 млн пасажирів на рік. Це реальні цифри, тому що з ростом виробничої програми (нові рейси, нові авіаперевізники) ми зможемо вийти на пасажиропотік", - зазначив в.о. директора КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" Олексій Дубревський.

За його словами, існуюча будівля аеровокзалу розрахована на 120 пасажирів на годину, тобто термінал перевантажений більш удвічі. Новий термінал зможе обслуговувати 400 пасажирів на годину з потенційним збільшенням до 500.

Будівництво нового терміналу запорізького аеропорту завершено / Фото: Ольга Звонарьова

Площа нового терміналу становить понад 12 тисяч квадратних метрів. Вартість будівництва - 795 млн гривень. Об'єкт зводиться як за гроші місцевого бюджету, так і за кредитні. Аеропорт взяв в Укргазбанку кредит в сумі 13 млн доларів. Кредитна лінія відкрита на 5 років, під 7,5% річних. Як заставу місто залишило банку комунальний стадіон "Славутич-Арена".

Як раніше повідомлялося, наступного року будуть відкриті нові рейси із Запоріжжя в Італію, Грецію, Грузію, Кіпр, Болгарію. Популярний лоукост WizzAir навесні 2020 почне здійснювати рейси в Угорщину, Австрію, Литву, Польщу.