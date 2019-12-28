В аеропорту

В аеропорту "Запоріжжя" завершили будівництво нового терміналу

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Укрінформ
Будівництво нового пасажирського терміналу КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" завершено.

У суботу, 28 грудня, міський голова Володимир Буряк провів виїзну нараду і прийняв виконані будівельно-монтажні роботи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За два роки ми побудували новий пасажирський термінал аеропорту. Я сказав би, що це масштабний проект в рамках не тільки Запоріжжя, а й всієї України", - сказав міський голова.

Будівництво нового аеровозказального комплексу стартувало 14 грудня 2017 року. Підряд отримала ТОВ "Альтіс Констракшн". Згідно з умовами договору підрядник зобов'язаний був завершити будівельно-монтажні роботи до кінця 2019 року.

"Підрядник виконав взяті на себе зобов'язання. Наступні етапи - підготовка терміналу до пуско-налагоджувальних робіт і тестова експлуатація. Переконаний, що в кінці першого кварталу 2020 року нам вдасться запустити термінал. Цього року пасажиропотік становитиме близько 430 000 пасажирів на рік. Новий термінал здатний обслужити близько 1 млн пасажирів на рік. Це реальні цифри, тому що з ростом виробничої програми (нові рейси, нові авіаперевізники) ми зможемо вийти на пасажиропотік", - зазначив в.о. директора КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" Олексій Дубревський.

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За його словами, існуюча будівля аеровокзалу розрахована на 120 пасажирів на годину, тобто термінал перевантажений більш удвічі. Новий термінал зможе обслуговувати 400 пасажирів на годину з потенційним збільшенням до 500.

Будівництво нового терміналу запорізького аеропорту завершено / Фото: Ольга Звонарьова

Площа нового терміналу становить понад 12 тисяч квадратних метрів. Вартість будівництва - 795 млн гривень. Об'єкт зводиться як за гроші місцевого бюджету, так і за кредитні. Аеропорт взяв в Укргазбанку кредит в сумі 13 млн доларів. Кредитна лінія відкрита на 5 років, під 7,5% річних. Як заставу місто залишило банку комунальний стадіон "Славутич-Арена".

Як раніше повідомлялося, наступного року будуть відкриті нові рейси із Запоріжжя в Італію, Грецію, Грузію, Кіпр, Болгарію. Популярний лоукост WizzAir навесні 2020 почне здійснювати рейси в Угорщину, Австрію, Литву, Польщу.

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