Новий термінал запорізького аеропорту запрацює навесні 2020 року - мерія

Пасажирський термінал КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» запрацює навесні 2020 року.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької міської ради.

«Наймасштабніший проєкт, який фактично за 2 роки втілено в життя – будівництво нового пасажирського терміналу аеропорту «Запоріжжя». Будівельні роботи вже фактично закінчені. На початку 2020 року його почнуть вводити в експлуатацію. Планується, що вже в березні пасажири зможуть ним користуватися», - наголосив мер Запоріжжя Володимир Буряк.

Площа терміналу складе понад 12 тис. кв. м. Пропускна здатність – 400 пасажирів на годину. За час будівництва вартість проєкту зросла з 530 млн грн до 795 млн грн. Ще понад 200 млн грн витрачено на облаштування прилеглої території. Термінал будується на бюджетні та кредитні кошти.

В цьому році послугами аеропорту скористались понад 400 тисяч пасажирів. Комунальний аеропорт завершує рік з прибутком у 80 млн гривень.

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Як раніше повідомлялось, цього року було відкрито регулярний рейс до Барселони, рейси до Шарджі (ОАЕ), Тель-Авіва, бюджетний рейс до Києва українського лоукоста SkyUp.

У 2020 році із Запоріжжя можна буде дістатись Італії, Греції, Грузії, Кіпру, Болгарії. Лоукост WizzAir з березня 2020 року почне здійснювати рейси до Угорщини, Австрії, Литви, Польщі.