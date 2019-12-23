SkyUp відкриває рейси з Києва до Тирани та Лісабона

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває продаж квитків на рейси із Києва до Тирани (Албанія) та Лісабона (Португалія).

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

"23 грудня 2019 року на сайті українського авіаперевізника SkyUp Airlines відкривається продаж квитків на рейси з Києва до Тирани (Албанія) та Лісабона (Португалія)", - йдеться у повідомленні.

Рейси до Тирани виконуватимуть з 30 травня 2020 року щосуботи, а з 8 червня будуть додані рейси по понеділках та середах. Вартість квитка без багажу - від 2 307 грн.

Також повідомляється, що з 29 березня запустять рейс до Лісабона, виконуватиметься він щопонеділка та щоп’ятниці, вартість квитка без багажу - від 2 772 грн.

SkyUp Airlines - український авіаперевізник, який виконує чартерні та регулярні перевезення за лоукост-моделлю. Створений в червні 2017 року. Перший політ здійснив 21 травня 2018 року. 30 травня 2018 року Державіаслужба України задовольнила прохання SkyUp Airlines на право реалізації польотів за 55 напрямками. Парк авіакомпанії складається з шести середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 NG (189 місць); двох середньомагістральних Boeing 737-700 NG (149 місць); двох середньомагістральних літаків Boeing 737-900 ER (215 місць).