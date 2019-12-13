SkyUp отримав 10-й літак у свій флот
Про це повідомляється на сторінці SkyUp Airlines у Facebook.
"Наш жаданий новий літак уже в аеропорту «Бориспіль»! Знайомтеся, Boeing 737-900 ER на 215 місць. Державний і реєстраційний знаки — UR-SQJ", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що борт уже має роздвоєні вінглети (невеликі додаткові елементи на кінцях крил літака), яскраву ліврею і готовий до виконання польотів.
SkyUp Airlines - український авіаперевізник, який виконує чартерні та регулярні перевезення за лоукост-моделлю. Створений у червні 2017 року. Перший політ здійснив 21 травня 2018 року. 30 травня 2018 року Державіаслужба України задовольнила прохання SkyUp Airlines на право реалізації польотів за 55 напрямками.
Парк авіакомпанії вже складається з шести середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 NG; двох середньомагістральних Boeing 737-700 NG ; двох середньомагістральних літаків Boeing 737-900 ER.