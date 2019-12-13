SkyUp отримав 10-й літак у свій флот

Українська авіакоманія SkyUp Airlines поповнила свій флот літаком Boeing 737-900 ER. Загалом це вже десятий літак у флоті авіакомпанії.

Про це повідомляється на сторінці SkyUp Airlines у Facebook.

"Наш жаданий новий літак уже в аеропорту «Бориспіль»! Знайомтеся, Boeing 737-900 ER на 215 місць. Державний і реєстраційний знаки — UR-SQJ", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що борт уже має роздвоєні вінглети (невеликі додаткові елементи на кінцях крил літака), яскраву ліврею і готовий до виконання польотів.

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SkyUp Airlines - український авіаперевізник, який виконує чартерні та регулярні перевезення за лоукост-моделлю. Створений у червні 2017 року. Перший політ здійснив 21 травня 2018 року. 30 травня 2018 року Державіаслужба України задовольнила прохання SkyUp Airlines на право реалізації польотів за 55 напрямками.

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Парк авіакомпанії вже складається з шести середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 NG; двох середньомагістральних Boeing 737-700 NG ; двох середньомагістральних літаків Boeing 737-900 ER.