Трьом українським авіакомпаніям дозволили відкрити нові рейси

Державна авіаційна служба України дозволила трьом українським авіакомпаніям відкрити нові рейси.

Про це повідомляється за результатами чергового засідання комісії з розгляду питань щодо прав на експлуатацію повітряних ліній на сайті Державіаслужби.

"Надати ТОВ "Авіаційна компанія "Роза Вітрів" права на експлуатацію повітряних ліній: Київ – Запоріжжя – Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень); Київ – Одеса – Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень); Київ – Львів – Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень); Київ – Херсон – Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень); Київ – Харків – Київ (частота рейсів: 3 рейси на тиждень);Київ – Дніпро – Київ (частота рейсів: 5 рейсів на тиждень)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такий дозвіл надається для виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію – не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, із визначенням строку дії прав до 28 березня 2020 року.

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Крім того, Державіаслужба надала авіакомпанії SkyUp право на експлуатацію повітряної лінії: Київ – Лісабон (Португальська Республіка) – Київ ( з частотою - 2 рейси на тиждень) для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, із визначенням строку дії права з 01 березня 2020 року на необмежений строк. Також Державіаслужба збільшила частоту виконання рейсів (з 3 до 4 рейсів на тиждень) авіакомпанією SkyUp щодо сполучення Київ – Іракліон (Грецька Республіка) – Київ для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень.

Авіакомпанія SkyUp також отримала дозвіл на збільшення з 2 до трьох разів на тиждень частоти виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень сполученням Одеса – Барселона (Королівство Іспанія) – Одеса. Також авіакомпанії дозволили збільшити з трьох до семи рейсів на тиждень для виконання регулярних повітряних перевезень Київ – Одеса – Київ.

Згідно з повідомленням, Державіаслужба також надала авіакомпанії "Мотор Січ" право на експлуатацію повітряної лінії Київ – Мінськ (Республіка Білорусь) – Київ (частота - 7 рейсів на тиждень) для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, із визначенням необмеженого строку дії права. Також "Мотор Січ" отримала дозвіл для збільшення з 7 до 12 рейсів на тиждень сполученням Запоріжжя – Київ – Запоріжжя для виконання регулярних повітряних перевезень.

Водночас, Державіаслужба відмовила авіакомпанії "Атласджет Україна" у наданні права на експлуатацію повітряної лінії Київ – Стамбул (Турецька Республіка) – Київ для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України.