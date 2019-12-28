Касові апарати: Кабмін планує скасувати частину штрафів
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Це необхідні зміни, які зроблять неможливими застосування штрафів до підприємців через імовірні недоліки РРО, зменшать ризик корупції з боку перевіряючих органів та допоможуть бізнесу адаптуватися до нових вимог щодо РРО», - коментує законопроєкт заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович.
У профільному міністерстві зауважили, що під час використання касових апаратів для суб’єктів господарювання передбачається зменшення відповідальності. Зокрема, у проєкті прописана пропозиція скасування деяких видів штрафів у разі використання програмного РРО за, наприклад, контрольну стрічку не надруковану чи не створену в електронній формі, або ж за неподання звітності до контролюючих органів.
Проєкт змін до закону також передбачає скасування штрафів за попереднє програмування найменування цін, товарів (послуг) та обліку їх кількості.
"Уряд планує впровадження ризик-орієнтованого підходу при проведенні ДПС фактичних перевірок щодо додержання фізичними особами – підприємцями вимог у сфері застосування РРО. А також завдяки проєкту змін до закону можна буде доопрацювати програмні РРО з урахуванням потреб бізнесу та цілей державної фіскальної політики", - наголосили в Мінекономіки.
Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг.
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Документ запроваджує обов’язкове використання РРО (як класичного, так і програмного) для платників єдиного податку ІІ-IV груп (без обмеження обсягу доходу за календарний рік).
Законом із 1 жовтня 2020 року запроваджується система штрафів за невикористання РРО або невидачу чека - 100% від суми за перше порушення і 150% - за кожне наступне.
Пізніше в Державній податковій службі України запевнили, що платники єдиного податку І групи не будуть зобов’язані використовувати РРО, а для решти представників мікробізнесу будуть запроваджені безкоштовні програмні РРО від ДПС.