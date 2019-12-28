Касові апарати: Кабмін планує скасувати частину штрафів

Кабінет міністрів 27 грудня схвалив проєкт змін до закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» і низки законів України, які стосуються детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Це необхідні зміни, які зроблять неможливими застосування штрафів до підприємців через імовірні недоліки РРО, зменшать ризик корупції з боку перевіряючих органів та допоможуть бізнесу адаптуватися до нових вимог щодо РРО», - коментує законопроєкт заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович.

У профільному міністерстві зауважили, що під час використання касових апаратів для суб’єктів господарювання передбачається зменшення відповідальності. Зокрема, у проєкті прописана пропозиція скасування деяких видів штрафів у разі використання програмного РРО за, наприклад, контрольну стрічку не надруковану чи не створену в електронній формі, або ж за неподання звітності до контролюючих органів.

Читайте також: Кабмін може отримати право регулювати дозвільні документи для бізнесу

Проєкт змін до закону також передбачає скасування штрафів за попереднє програмування найменування цін, товарів (послуг) та обліку їх кількості.

"Уряд планує впровадження ризик-орієнтованого підходу при проведенні ДПС фактичних перевірок щодо додержання фізичними особами – підприємцями вимог у сфері застосування РРО. А також завдяки проєкту змін до закону можна буде доопрацювати програмні РРО з урахуванням потреб бізнесу та цілей державної фіскальної політики", - наголосили в Мінекономіки.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг.

Читайте також: В Україні запускають “касовий апарат у смартфоні”: що це означає для бізнесу

Документ запроваджує обов’язкове використання РРО (як класичного, так і програмного) для платників єдиного податку ІІ-IV груп (без обмеження обсягу доходу за календарний рік).

Законом із 1 жовтня 2020 року запроваджується система штрафів за невикористання РРО або невидачу чека - 100% від суми за перше порушення і 150% - за кожне наступне.

Пізніше в Державній податковій службі України запевнили, що платники єдиного податку І групи не будуть зобов’язані використовувати РРО, а для решти представників мікробізнесу будуть запроваджені безкоштовні програмні РРО від ДПС.