СЕТАМ та Мін’юст передали конфіскованого майна на понад 100 мільйонів

З 2016 року державне підприємство “СЕТАМ” з Міністерством юстиції передали конфіскованого майна для Збройних сил України, держустанов, лікарень, шкіл, дитячих будинків, дитячих будинків сімейного типу та інших соціальних закладів на понад 100 мільйонів гривень.

Про це інформує пресслужба Мін’юсту.

“Державне підприємство “СЕТАМ” спільно з Міністерством юстиції України за результатами роботи державної виконавчої служби здійснює програму безоплатної передачі нереалізованого конфіскованого майна для Збройних сил України, держустанов, лікарень, шкіл, дитячих будинків, дитячих будинків сімейного типу та інших соціальних закладів. З 2016 року було безоплатно передано 306 657 одиниць майна на понад 100 млн грн”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що ЗСУ отримали 260 автомобілів та іншого майна на 52 млн грн, дитячі будинки - 247 771 одиниці митного конфіскату на 14 млн грн.

Також повідомляється, що найбільше майна на потреби ЗСУ передали головні територіальні Управління юстиції та філії СЕТАМ Закарпатської області — понад 16 млн грн, Львівської — майже 12 млн грн, Сумської — майже 8 млн грн, Волинської - понад 7,5 млн грн та Одеської - понад 2 млн грн.

Окрім того, до п’ятірки лідерів головних територіальних управлінь юстиції та філій СЕТАМ, що найбільше передали конфіскованого майна у 2019 році, входять Закарпатська область, яка передала майна на загальну суму понад 33,5 млн грн, Чернігівська — майже 4 млн грн, Житомирська — понад 1,7 млн грн, Львівська — понад 1,6 млн грн та Київська — понад 1,5 млн грн.

Читайте також: СЕТАМ за чотири роки продав майна на 11 мільярдів

OpenMarket (ДП “СЕТАМ” Агентства з розшуку та менеджменту активів) - це засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет з використанням технології Blockchain.

Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року.