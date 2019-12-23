У Нацбанку повідомили, на коли припадають пікові виплати за зовнішнім боргом у 2020 році

Пікові виплати за зовнішнім боргом у 2020 році припадають на I квартал 2020 року - 5,415 млрд доларів та на III квартал - 5,237 млрд доларів.

Про це йдеться в календарі планових платежів Національного банку із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті станом на 1 жовтня 2019 року.

У 2020 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 17,059 млрд доларів, з яких 13,060 млрд доларів - заснована сума боргу, 3,999 млрд доларів - відсотки. Серед цих виплат є кредити Міжнародного валютного фонду, так загальна сума, яку Україна має повернути МВФ у 2020 році складає 1,354 млрд дол, з яких 1,074 - це основна сума, а 280 млн дол - це відсоткові платежі.

Пікові виплати припадають на I квартал 2020 року - 5,415 млрд доларів, і на III квартал - 5,237 млрд доларів.