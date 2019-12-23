Третій Форум регіонів України і Білорусі відбудеться 1-2 жовтня 2020 року - посол

Третій Форум регіонів України і Білорусі відбудеться 1-2 жовтня 2020 року в Гродно, оргкомітет з його підготовки буде створено найближчим часом.

Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу Надзвичайний і Повноважний посол Білорусі в Україні Ігор Сокол.

"Третій Форум регіонів України і Білорусі ми плануємо провести в одному з найгарніших білоруських міст - в Гродно. Вже визначено дату - 1-2 жовтня 2020 року. Найближчим часом буде створено організаційний комітет з підготовки і проведено його перше засідання", - сказав Сокол.

Він наголосив, що драйверами зростання товарообороту між нашими країнами в поточному році стали саме регіони. Дипломат повідомив, що білоруськими підприємствами обласного підпорядкування за січень-жовтень поточного року сумарно здійснено поставок в Україну продукції на суму 837,5 млн, що становить майже чверть всього білоруського експорту в нашу країну.

"Зростання порівняно з січнем-жовтнем минулого року (624,1 млн) - 134,2 відсотка. При цьому для окремих білоруських областей зростання експорту досягло рекордних показників. Наприклад, в Гомельській області воно становить 228%.

Загалом ми задоволені регіональною взаємодією з Україною і сподіваємося на подальше її розширення", - зазначив посол.

У цьому контексті він нагадав, що за результатами Форуму регіонів двох країн, який цього року відбувся у Житомирі, був закладений фундамент взаємної торгівлі на 2020 рік - укладено контрактів і фінансових угод на суму понад 500 млн доларів.

"Цей вагомий результат свідчить про одне - ми цікаві одне одному і нам є що одне одному запропонувати", - упевнений Сокол.