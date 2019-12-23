Посол розповів, де шукати в Україні білоруські продукти

Білоруські продукти, як і раніше, популярні в Україні, але через переміщення торгівлі з невеликих торговельних точок у мережевий сегмент виникає враження, що вони зникли з продажу.

Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу Надзвичайний і Повноважний посол Білорусі в Україні Ігор Сокол у відповідь на запитання, наскільки відповідає дійсності враження, що пік популярності білоруських продуктів в Україні минув.

"Це неправильне уявлення - білоруські продукти, як і колись, є популярними в Україні. Наразі продаж перемістився у мережевий сегмент. Мережева торгівля зростає, відповідно, частка невеликих торговельних точок скорочується, тому виникає враження, що білоруські продукти зникли. Молочні, рибні продукти, кондитерські вироби, дитяче харчування відомих білоруських брендів досить широко представлені на полицях українських крамниць", - сказав Сокол.

У цьому контексті дипломат зауважив, що інтерес до білоруських продуктів підтвердив і ярмарок, організований білоруськими компаніями-виробниками в рамках Форуму регіонів України і Білорусі в Житомирі.

У відповідь на запитання, які українські продукти, на його думку, є кращими від білоруських, посол заявив, що "без жодної іронії, найкращий продукт в Україні - сало".