Близько 200 українців успішно скористалися електронним кабінетом забудовника - Гончарук

Близько 200 українців успішно скористалися електронним кабінетом забудовника, який запустили 13 грудня у тестовому режимі.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Майже 200 українців за 10 днів успішно скористалися електронним кабінетом забудовника! Серед автоматизованих послуг — початок підготовчих робіт і початок будівництва, а також введення об'єкта в експлуатацію", - написав Гончарук.

Він додав, що через е-кабінет уже будуються 145 об'єктів, а 37 — введено в експлуатацію. "Відтепер українці мають доступний і зручний електронний сервіс, який унеможливлює хабарі та договорняки в оформленні документів на мале будівництво", - додав Гончарук.

Глава уряду зауважив, що е-кабінет надає послуги щодо об’єктів класу наслідків СС1 і це 80% усіх заявок до ДАБІ. Протягом найближчих місяців сервіс планують розширити.

Як повідомлялося, 13 грудня в Україні в тестовому режимі запустили електронний кабінет забудовника, у якому компаніям можуть надавати адміністративні послуги щодо об'єктів незначного класу наслідків (СС1) в автоматичному режимі й без участі посадової особи.