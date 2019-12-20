Єврокомісія очікує, що Київ і Москва підпишуть транзитну угоду якнайшвидше

Єврокомісія утрималася від розкриття деталей угоди щодо транспортування російського газу у Європу через ГТС України, погодженої вчора у Берліні в ході тристоронніх переговорів політичного рівня за участю Єврокомісії, України і Росії, але наголосила, що європейська сторона очікує підписання цього документу «так швидко, наскільки це можливо».

Про це у п’ятницю під час брифінгу для преси заявив речник Єврокомісії з питань енергетики Тім Макфі (Tim McPhie), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Угода, яка була досягнута вчора, охоплює всі ключові положення, які є необхідними для продовження транспортування російського газу через Україну в Європу з 1 січня 2020 року. Вона зараз буде оцінена на політичному рівні в Росії і в Україні. Комісія очікує, що вона буде представлена і підписана так швидко, наскільки це можливо», - зазначив речник.

Він відмовився коментувати повідомлення преси про ймовірне продовження перемовин газової тематики у Мінську, зазначивши лише, що віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович перебуває у постійному контакті з представниками української та російської сторін.

Макфі також не став уточнювати терміни дії контракту або інші його складові.

«Наразі, я не можу надати вам конкретної інформації щодо тривалості контракту, але що я можу сказати - ця угода покриває обсяги та тривалість транзиту газу, тарифи та проблему розв’язання арбітражних рішень між Росією і Україною», - додав речник Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, після п’ятого раунду газових переговорів, що проходили 19 грудня у Берліні, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили, що “відпрацювали кінцевий протокол”, який наближає сторони до підписання фінальних договорів.

Переговори щодо транспортування газу продовжаться в тристоронньому форматі у Мінську 20 грудня. Єврокомісія братиме в них участь в онлайн-режимі.