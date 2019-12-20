Звільнити Кравцова з Укрзалізниці можуть іще до кінця року

У Міністерстві інфраструктури України очікують, що наглядова рада АТ "Укрзалізниця" звільнить з посади голови правління компанії Євгена Кравцова до кінця року.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв’ю “Українському радіо”.

"Сподіваюся, що в цьому році ми вже отримаємо цю інформацію і зможемо запустити конкурс на нового очільника. Я дуже на це розраховую. Незалежно від зміни політиків, підприємство і Наглядова рада залишаються незалежними, тож ми не можемо на це впливати", - заявив Криклій.

За його словами, нещодавно відбулась зустріч наглядової ради з менеджментом УЗ, після якої залишилось "багато питань до чинного правління". Криклій додав, що в наглядовій раді планують підіймати питання щодо заміни керівника Укрзалізниці.

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня Криклій заявив про те, що в АТ "Укрзалізниця" відбудеться засідання наглядової ради, на якому буде заслухано звіт керівництва компанії та розглянута заява на звільнення голови правління Укрзалізниці Євгена Кравцова.

Пізніше Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук закликав наглядову раду АТ "Укрзалізниця" переглянути ефективність роботи менеджменту та ухвалити відповідні кадрові рішення для припинення корупції.