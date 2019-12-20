Маркарова запевнила, що гроші шахтарям надійдуть до кінця року

Гроші на виплату зарплат шахтарям надійдуть до кінця 2019 року.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказала міністр фінансів Оксана Маркарова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Понад 300 млн грн, які ухвалено Кабміном, надійдуть шахтярям до кінця року. Сьогодні довідки будуть підписані і все буде в Казначействі", - сказала Маркарова.

Вона також зазначила, що в Уряді ще у вересні говорили, що питання із зарплатами шахтарів є системною проблемою цього сектору.

"Дуже невелика кількість шахт, які балансують на межі беззбитковості, або можуть на неї вийти, якщо буде інвестиційна програма. Є шахти, на яких собівартість видобутку така (висока - ред.), що треба дійсно сідати і разом з парламентом, з профільним міністерством, говорити, які рішення потрібно прийняти для того, щоб це було на користь самих шахтарів", - зауважила Маркарова.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів спрямував 322,6 млн гривень на виплату заробітних плат шахтарям. Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у Telegram-каналі 18 грудня.