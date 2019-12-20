Маркарова запевнила, що гроші шахтарям надійдуть до кінця року

Маркарова запевнила, що гроші шахтарям надійдуть до кінця року

Укрінформ
Гроші на виплату зарплат шахтарям надійдуть до кінця 2019 року.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказала міністр фінансів Оксана Маркарова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Понад 300 млн грн, які ухвалено Кабміном, надійдуть шахтярям до кінця року. Сьогодні довідки будуть підписані і все буде в Казначействі", - сказала Маркарова.

Вона також зазначила, що в Уряді ще у вересні говорили, що питання із зарплатами шахтарів є системною проблемою цього сектору.

"Дуже невелика кількість шахт, які балансують на межі беззбитковості, або можуть на неї вийти, якщо буде інвестиційна програма. Є шахти, на яких собівартість видобутку така (висока - ред.), що треба дійсно сідати і разом з парламентом, з профільним міністерством, говорити, які рішення потрібно прийняти для того, щоб це було на користь самих шахтарів", - зауважила Маркарова.

Читайте також: Маркарова каже, що з бюджету профінансують усі видатки, крім “екзотичних”

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів спрямував 322,6 млн гривень на виплату заробітних плат шахтарям. Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у Telegram-каналі 18 грудня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-