У столичного аеропорту «Київ» змінився управитель

Підприємці Василь Хмельницький та Андрій Іванов домовилися про розподіл управління спільними інвестиційними проєктами. Відтепер управління компанією UDP і столичним аеропортом «Київ» переходить до Іванова і його фонду Quarter Partners.

Про це повідомляє пресслужба UFuture.

"Українські підприємці Василь Хмельницький та Андрій Іванов досягли домовленості щодо розподілу управління спільними інвестиційними проєктами.

Контроль за дотриманням інтересів у всіх спільних бізнесах та соціальних проєктах з боку Василя Хмельницького здійснює холдингова компанія UFuture, з боку Андрія Іванова – інвестиційний фонд Quarter Partners. Під управління Quarter Partners також переходить девелоперська компанія UDP і столичний аеропорт «Київ»", - ідеться у повідомленні.

При цьому Хмельницький залишається мажоритарним акціонером UDP та аеропорту з правом вето, але не буде здійснювати операційний контроль над ними.

«Ми перебуваємо на завершальному етапі нового структурування та управління нашими інвестиціями. Сьогодні я концентрую зусилля на глобальних інноваційних та імпакт-проєктах, які змінюють країну. Це UNIT.City в Києві і Харкові, «Біофарма», індустріальний парк «Біла Церква», Київський міжнародний економічний форум та інші»,– повідомив Хмельницький.

«Я заснував Quarter Partners як інвестиційний фонд нового зразка, що поєднує портфельні і венчурні проєкти. Крім управління діючими проєктами, наша команда вже займається пошуком і розвитком перспективних нових бізнесів, в тому числі, стартапів. Фокус на проєктах у сфері IT, здатних масштабуватися і доповнювати один одного, створюючи нову цінність для клієнтів і суспільства»,– прокоментував Іванов.

Зазначається, що структура управління аеропортом «Київ» і програма його розвитку не зазнає змін. У свою чергу, девелоперська UDP має намір значно активізувати профільну діяльність. Компанія змінила структуру управління. Президентом UDP призначений Сергій Богославський, який понад 15 років працює на ринку нерухомості України.

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Колишній генеральний директор компанії Віталій Мельник продовжить курувати розвиток інноваційних парків в Україні на посаді віцепрезидента UDP.

Як повідомлялось, UFuture — холдингова компанія українського підприємця Василя Хмельницького. Компанія має диверсифікований портфель активів у сфері нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінюється в 550 млн дол., а загальна капіталізація бізнесів, у які вона інвестувала, перевищує 1 млрд дол.

Quarter Partners — приватний фонд, що інвестує в бізнеси з високим потенціалом зростання для їх розвитку та подальшого продажу стратегічним інвесторам. Заснований як багатопрофільна інвестиційна група у 1992 році.

Сьогодні Quarter Partners фокусується на пошуку і розвитку проєктів в сфері IT (eCommerce, MedTech, FoodTech, Logistics), а також у фармацевтиці, інфраструктурі і нерухомості. Сумарний обсяг інвестицій в наявні проєкти становить 520 млн дол.