У столичного аеропорту «Київ» змінився управитель
Про це повідомляє пресслужба UFuture.
"Українські підприємці Василь Хмельницький та Андрій Іванов досягли домовленості щодо розподілу управління спільними інвестиційними проєктами.
Контроль за дотриманням інтересів у всіх спільних бізнесах та соціальних проєктах з боку Василя Хмельницького здійснює холдингова компанія UFuture, з боку Андрія Іванова – інвестиційний фонд Quarter Partners. Під управління Quarter Partners також переходить девелоперська компанія UDP і столичний аеропорт «Київ»", - ідеться у повідомленні.
При цьому Хмельницький залишається мажоритарним акціонером UDP та аеропорту з правом вето, але не буде здійснювати операційний контроль над ними.
«Ми перебуваємо на завершальному етапі нового структурування та управління нашими інвестиціями. Сьогодні я концентрую зусилля на глобальних інноваційних та імпакт-проєктах, які змінюють країну. Це UNIT.City в Києві і Харкові, «Біофарма», індустріальний парк «Біла Церква», Київський міжнародний економічний форум та інші»,– повідомив Хмельницький.
«Я заснував Quarter Partners як інвестиційний фонд нового зразка, що поєднує портфельні і венчурні проєкти. Крім управління діючими проєктами, наша команда вже займається пошуком і розвитком перспективних нових бізнесів, в тому числі, стартапів. Фокус на проєктах у сфері IT, здатних масштабуватися і доповнювати один одного, створюючи нову цінність для клієнтів і суспільства»,– прокоментував Іванов.
Зазначається, що структура управління аеропортом «Київ» і програма його розвитку не зазнає змін. У свою чергу, девелоперська UDP має намір значно активізувати профільну діяльність. Компанія змінила структуру управління. Президентом UDP призначений Сергій Богославський, який понад 15 років працює на ринку нерухомості України.
Колишній генеральний директор компанії Віталій Мельник продовжить курувати розвиток інноваційних парків в Україні на посаді віцепрезидента UDP.
Як повідомлялось, UFuture — холдингова компанія українського підприємця Василя Хмельницького. Компанія має диверсифікований портфель активів у сфері нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінюється в 550 млн дол., а загальна капіталізація бізнесів, у які вона інвестувала, перевищує 1 млрд дол.
Quarter Partners — приватний фонд, що інвестує в бізнеси з високим потенціалом зростання для їх розвитку та подальшого продажу стратегічним інвесторам. Заснований як багатопрофільна інвестиційна група у 1992 році.
Сьогодні Quarter Partners фокусується на пошуку і розвитку проєктів в сфері IT (eCommerce, MedTech, FoodTech, Logistics), а також у фармацевтиці, інфраструктурі і нерухомості. Сумарний обсяг інвестицій в наявні проєкти становить 520 млн дол.