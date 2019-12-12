АМКУ надав дозвіл Хмельницькому на придбання акцій Ocean Plaza

Антимонопольний комітет України дозволив бізнесмену Василю Хмельницькому придбати акції компанії Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd, що забезпечить перевищення 25% голосів у вищому органі її управління.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету України.

“Антимонопольний комітет України завершив розгляд справи про концентрацію та надав дозвіл громадянину України – Хмельницькому В. І. (через компанію «UPD (Ukrainian Property Development) Holdings Limited») на придбання акцій компанії «Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd» (м. Нікосія, Кіпр), що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії”, - йдеться у повідомленні.

У комітеті зазначили, що покупець не здійснює діяльності з надання в оренду комерційної (торгової) нерухомості в межах Києва та Харкова, тож концентрація акцій не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

Також на здійснення заявленої концентрації не поширюється дія Закону України «Про санкції», отже, вона не є забороненою.

Компанія «Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd» є власником ТРЦ «Ocean Plaza», торговельні площі якого (через ТОВ «Інвестиційний Союз Либідь») здають в оренду в межах міста Києва, та ПВЦ «Радмір Експохол» , торговельні площі якого (через ТОВ «Алакріті») здають в оренду в межах міста Харкова.

Як відомо, Василь Хмельницький — український бізнесмен, засновник холдингової компанії UFuture, яка має портфель активів у галузях нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT.

Зокрема, компанія володіє девелоперською компанією UDP, інвестиційно-девелоперською компанією в галузі відновлюваної енергетики UDP Renewables, фармацевтичною компанією Biopharma, інноваційними парками UNIT.City (місто Київ) та LvivTech.City, групою «РТМ-Україна» та компанією - виробником сучасних електроустановчих систем Plank Electrotechnic. Спільно з InSoft Partners UFuture володіє групою компаній ITernal.

Також компанія інвестувала в модернізацію аеропорту “Київ” ім. І. Сікорського та в індустріальний парк «Біла Церква».