Рада підпорядкувала "тарифну комісію" уряду

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг".

За ухвалення закону проголосували 265 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідно до закону, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, визначена як постійно діючий центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом міністрів України. Таким чином, регулятор втрачає статус незалежного державного колегіального органу, що був закріплений у попередній версії закону про НКРЕКП.

Законом встановлено, що регулятор підзвітний Верховній Раді України. Регулятор щороку, до 1 червня, подає до парламенту звіт про свою діяльність і виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за попередній рік.

Під час представлення законопроєкту до другого читання доповів автор документа - голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Законодавчо визначено особливості спеціального статусу регулятора, віднесено до повноважень Верховної Ради щорічний розгляд звіту діяльності регулятора, включено до повноважень НКРЕКП розробку методики та визначення розмірів технологічних витрат оператора ГТС", - сказав Герус.

За його словами, профільний комітет відхилив поправки, які не відповідають принципам незалежності прийняття рішень регулятора та його фінансової незалежності.

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Як повідомлялося, 5 грудня ВР схвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг" авторства голови парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрія Геруса.

Конституційний суд влітку визнав неконституційними низку положень закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

Зокрема, суд дійшов висновку, що президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, підписавши указ про створення НКРЕКП, оскільки Основний Закон не наділяє його таким правом.

Окрім того, Конституція не наділяє президента правом призначати та звільняти членів НКРЕКП.