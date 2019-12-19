Система віддаленої ідентифікації BankID уже поширюється на 11 банків - НБУ

До системи віддаленої ідентифікації BankID Національного банку вже приєдналися 11 банків, також є багато заявок на під'єднання від інших банків.

Про це в інтерв’ю для AIN.UA сказав заступник голови Національного банку Сергій Холод.

"У системі BankID НБУ вже зараз 11 банків-учасників, а також багато заявок на під'єднання від інших банків. Зацікавленість у системі також виявили мобільні оператори та інші комерційні гравці ринку, які готові надавати послуги, використовуючи ідентифікацію за допомогою BankID НБУ", - сказав Холод.

За його словами, регулятор вже кілька років активно розвиває BankID НБУ.

"Спочатку система була орієнтована на дистанційне надання безоплатних адміністративних послуг. Але згодом межі проєкту розширилися, і тепер у ньому беруть участь також і комерційні гравці", - зазначив Холод.

Водночас, зауважив банкір, виникло питання монетизації сервісів банків, які надають інформацію для ідентифікації клієнта. Адже банки здійснюють первинну ідентифікацію, фізичну чи віддалену, та витрачають на це кошти. Тому вони не готові безплатно віддавати цю інформацію іншим комерційним гравцям ринку.

"Банки витрачають значні кошти на залучення клієнта та його ідентифікацію, отож, розраховують на компенсацію. Тому ми плануємо ввести гнучкі тарифи за проведення ідентифікації в системі BankID НБУ. Це дасть змогу комерційному учасникові, який подає запит на ідентифікацію, за певну помірну плату отримати від банків інформацію щодо проведеної ідентифікації клієнта. Тобто платить не клієнт, а компанія, що надає послугу", - підкреслив Холод.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк розпочав реалізацію проєкту BankID у 2015 році. Нині НБУ є власником системи і регулює вже відносини між її учасниками. Підключення до системи BankID для українських банків, державних установ і комерційних підприємств — безкоштовне.