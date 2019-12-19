На розробку проєкту будівництва аеропорту в Дніпрі оголосили новий тендер

Новий тендер на розробку та експертизу проєкту будівництва аеропорту у Дніпрі оголошено 18 грудня 2019 року.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє Міністерство інфраструктури.

"18 грудня 2019 року оголошено новий тендер на розробку та експертизу проекту будівництва аеропорту у Дніпрі, який планується завершити у найкоротші встановлені законодавством строки", - йдеться в повідомленні.

У Мінінфраструктури уточнюють, що законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 31.10.2019 № 265 (набрав чинності 09.11.2019) за бюджетною програмою 3107030 передбачено 200 млн. грн. на проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ».

Також у міністерстві зауважують, що Укрінфрапроектом визначено ДП «ФІНІНПРО» замовником робіт з проектування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ». 14 листопада 2019 року замовником оголошено закупівлю на розробку проектної документації та її експертизу з очікуваною вартістю 26 513 938,07 грн. (з ПДВ) (стадія «Проект») та погоджено відповідне технічне завдання.

Згідно з інформацією Мінінфраструктури, кінцевим строком подання пропозицій було визначено 02 грудня 2019. Проте, було отримано 4 тендерні пропозиції, підготовлені учасниками неякісно та не в повному обсязі, що не дозволило у законний спосіб визначити переможця відповідних торгів.

Крім того у Мінінфраструктури зауважують, що наказом Держаудитслужби від 02 грудня 2019 № 343 проведено моніторинг закупівлі на предмет ризиків. Відповідно до попередніх висновків моніторингу, тендерна документація Замовника відповідає вимогам чинного законодавства, а подані учасниками пропозиції та документація не відповідають кваліфікаційним критеріям, визначеним умовами закупівлі.

З метою недопущення порушень вимог законодавства, 17 грудня 2019 прийнято рішення про скасування закупівлі та 18 грудня 2019 розпочато процедуру нової закупівлі, яку планується завершити у найкоротші встановлені законодавством строки.